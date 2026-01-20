Атаки Украины по НПЗ не проходят бесследно: Россия может раньше снять запрет на экспорт бензина
- Россия обсуждает возможное снятие запрета на экспорт бензина раньше запланированного срока из-за дефицита топлива.
- Атаки Украины на российские НПЗ вызвали дефицит бензина, что влияет на российскую экономику и военный бюджет.
На фоне украинских атак по НПЗ обострилась ситуация на российском рынке топлива. Местные власти несколько раз подряд продлевали запрет экспорта бензина, однако могут снять его досрочно.
Какова ситуация на бирже горючего в России?
О том, сможет ли Россия начать экспорт бензина раньше, 24 Канал рассказывает со ссылкой на российский Интерфакс.
Текущий запрет на экспорт бензина действует до 1 марта 2026 года. Касается он всех экспортеров, включая производителей. Однако сейчас российские власти обсуждают возможное снятие запрета досрочно. Уже с 1 февраля экспорт бензина для производителей могут восстановить.
Обратите внимание! До 28 февраля 2026 года также продлили запрет на экспорт дизеля, судового топлива и других газойлей для непроизводителей.
Сообщается, что меры введены из-за дефицита бензина в десятках российских регионов. Среди причин также рекордный рост цен на топливо на бирже. Ограничения действуют с конца июля. В конце августа Россия продлила запрет на экспорт до 30 сентября, а затем – до конца 2025 года.
Важно! Обострение ситуации на российском рынке топлива вызвано ударами ВСУ по российским НПЗ.
Какие экономические последствия для России?
В течение 2025 года наши атаки на НПЗ систематически лишали Россию денег на ведение войны. Об этом пишет Фокус, цитируя мнение Дмитрия Снегирева.
40 процентов объектов нефтепереработки в той или иной степени выведены из строя – и процесс продолжается,
– отмечает Снегирев.
Важно! НПЗ напрямую связаны с обеспечением армии и пополнением военного бюджета. Около трети российского бюджета составляет нефтеперерабатывающая деятельность.
Что еще может ударить по российской экономике?
Экономика России теряет динамику. Страна может столкнуться с длительным бюджетным дефицитом до 2042 года. Связано это с тем, что нефтегазовые доходы России сократятся на 43% по сравнению с 2019 годом.
Ранее Европейский Союз расширил список санкций, направленных против "теневого флота" России. Речь идет о танкерах, которые транспортируют нефть в обход ограничений и наполняют доходами российский бюджет. Так, под санкциями сейчас почти 600 танкеров.
Кроме того, таяние вечной мерзлоты в России угрожает инфраструктуре в регионах, генерирующих 10% ВВП и 20% экспорта страны, в частности добыче нефти, газа и других полезных ископаемых.