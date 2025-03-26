Успешно обходит санкции: Россия покупает взрывчатку у производителей удобрений для использования на войне

Россия готовится получить поставки химических ингредиентов, которые критически важны для производства взрывчатых веществ. Они были заказаны у компаний-производителей удобрений, которые в основном избежали международных санкций.

России удается покупать взрывчатку несмотря на санкции

Об этом свидетельствуют документы, которые видели работники Bloomberg, пишет 24 Канал со ссылкой на издание.

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Согласно документам, десятки тысяч тонн азотной кислоты и смеси азотно-серной кислоты были заказаны для предприятий, которые подконтрольны АО "Спецхимия". Речь идет об одном из крупнейших производителей взрывчатки в России.

Заказы для предприятий были размещены в дочерних компаниях производителей удобрений EuroChem Group AG и UralChem JSC. Эти виды кислот являются ключевыми компонентами тротила, пороха и других взрывчатых веществ, необходимых России для войны против Украины.

Почему компаниям удалось избежать санкций? Однако EuroChem и UralChem пока избежали самых жестких

Многие из заводов, указанных в документах, уже были подвергнуты санкциям. В то же время эти заводы также производят взрывчатые вещества для гражданского использования. Однако EuroChem и UralChem пока избежали самых жестких санкций США и Европы. Дело в том, что их продукция является критически важной для сельского хозяйства и глобальных поставок продовольствия.Многие из заводов, указанных в документах, уже были подвергнуты санкциям. В то же время эти заводы также производят взрывчатые вещества для гражданского использования.

Nick Reynolds, военный аналитик из Лондонского Королевского института объединенных служб (RUSI), сказал, что санкции в отношении EuroChem и UralChem сложно ввести из-за их важной роли в глобальном аграрном секторе.

Это товары, которые трудно контролировать из-за их массовости. Если даже их и попытаются ограничить, Россия просто создаст новые фирмы-прокладки в других странах, готовых закрыть этот пробел,

– объясняет он.

В то же время документы, содержащие регистрационные номера заказов, свидетельствуют о том, что поставки кислот подтверждены. Они будут осуществлены в течение года.

Обратите внимание! В частности EuroChem заявил в комментарии Bloomberg, что компания является "важной частью глобальной продовольственной безопасности" и "не является частью оборонного сектора российской экономики".

Кто владеет компаниями

UralChem контролируется семьей Дмитрия Мазепина, который находится под санкциями ЕС. В 2023 году Владимир Путин наградил Мазепина Орденом Александра Невского.

EuroChem имеет связи с семьей Андрея Мельниченко. После введения санкций со стороны США, Евросоюза и Великобритании он отказался от статуса бенефициара траста, который владеет акциями компании через холдинговую структуру.

Интересно! Обе компании являются крупными поставщиками азотных удобрений, а азотная кислота в основном используется для производства аммиачной селитры – ключевого компонента в производстве химикатов, применяемых в сельском хозяйстве.

Что известно о ключевых составляющих взрывчатки

В тексте говорится о том, что азотная кислота является основным компонентом пластической взрывчатки RDX и нитроцеллюлозы, которая является ключевым ингредиентом в производстве пороха. Нитроцеллюлоза (или "пушечный хлопок") - это главный элемент в пороховых зарядах для современных артиллерийских снарядов. Для одного снаряда требуется около 12 кг пороха.

Согласно расчетам Bloomberg, объемы азотной кислоты, которые поступят в подразделения "Ростеха" в этом году, позволят России изготавливать по меньшей мере 6 500 артиллерийских снарядов калибра 152 мм в день. А в 2024 году Россия имеет возможность производить или модернизировать 3–4 миллиона артиллерийских снарядов в год.

Заметьте! Смесь азотной и серной кислот используется для производства тринитротолуола (TNT) - основного компонента многих взрывчатых веществ. Кроме того, российская армия также применяла его как ракетное топливо.

Ожидает ли Россия поставки

Заводы, включая Свердловский завод в Дзержинске и Биейский олеумный завод, ожидают поставки кислот в этом году. Об этом свидетельствуют документы, на которые ссылается Bloomberg.

Многие из этих предприятий уже находятся под санкциями из-за поставок материалов российскому оборонному сектору. Среди них: