Атаки в Черном море

В Черном море 5 августа Россия нанесла сразу несколько ударов по грузовому судну Emil, принадлежащему немецкой судоходной компании Johann M. K. Blumenthal GmbH & Co. KG из Гамбурга, пишет Bild.

После первой атаки на борту возник пожар. Технические системы вышли из строя, из-за чего судно потеряло ход и возможность маневрировать.

Балкер находился примерно в 21 морской миле от Одессы, поэтому экипаж решил эвакуироваться. Однако во время эвакуации оккупанты повторно нанесли удар по кораблю.

На борту в это время находились 11 человек, однако сообщений о пострадавших не поступало.

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Вторым под удар россиян попал зерновоз Mera Queen, который шел под флагом Гвинеи-Бисау, но принадлежит немецкой компании. Судно было загружено пшеницей.

Его экипаж постигла более страшная судьба. В результате атаки один из членов команды погиб.

Следует отметить, что Министерство обороны России подтвердило атаки беспилотниками на суда в Черном море, но заявило, что оба якобы перевозили оружие для украинской армии.

Атаки на склады компаний

В тот же день Россия нанесла удар в Киеве по центральному складу немецкой компании Liqui Moly из Ульма, которая производит смазочные материалы, пишет Deutsche Welle.

Компания оценивает ущерб в несколько миллионов евро и даже не рассматривает возможность восстановления объекта.

Вместе мы работаем над тем, чтобы минимизировать последствия инцидента и продолжать обеспечивать наших клиентов поставками,

– отметил представитель компании Сина Атаи.

Также во время той атаки Россия повредила склад немецкого производителя спортивных товаров Puma.

Среди сотрудников обеих компаний пострадавших нет.

Напомним, во время атаки России 5 августа пострадало множество логистических центров и производств больших компаний, таких как "Эпицентр" и "Новус", Rozetka, "Новая почта" и др. Кабмин уже готовит срочные решения для поддержки бизнеса.