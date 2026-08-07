Атаки в Черном море
В Черном море 5 августа Россия нанесла сразу несколько ударов по грузовому судну Emil, принадлежащему немецкой судоходной компании Johann M. K. Blumenthal GmbH & Co. KG из Гамбурга, пишет Bild.
После первой атаки на борту возник пожар. Технические системы вышли из строя, из-за чего судно потеряло ход и возможность маневрировать.
Балкер находился примерно в 21 морской миле от Одессы, поэтому экипаж решил эвакуироваться. Однако во время эвакуации оккупанты повторно нанесли удар по кораблю.
На борту в это время находились 11 человек, однако сообщений о пострадавших не поступало.
Вторым под удар россиян попал зерновоз Mera Queen, который шел под флагом Гвинеи-Бисау, но принадлежит немецкой компании. Судно было загружено пшеницей.
Его экипаж постигла более страшная судьба. В результате атаки один из членов команды погиб.
Следует отметить, что Министерство обороны России подтвердило атаки беспилотниками на суда в Черном море, но заявило, что оба якобы перевозили оружие для украинской армии.
Атаки на склады компаний
В тот же день Россия нанесла удар в Киеве по центральному складу немецкой компании Liqui Moly из Ульма, которая производит смазочные материалы, пишет Deutsche Welle.
Компания оценивает ущерб в несколько миллионов евро и даже не рассматривает возможность восстановления объекта.
Вместе мы работаем над тем, чтобы минимизировать последствия инцидента и продолжать обеспечивать наших клиентов поставками,
– отметил представитель компании Сина Атаи.
Также во время той атаки Россия повредила склад немецкого производителя спортивных товаров Puma.
Среди сотрудников обеих компаний пострадавших нет.
Напомним, во время атаки России 5 августа пострадало множество логистических центров и производств больших компаний, таких как "Эпицентр" и "Новус", Rozetka, "Новая почта" и др. Кабмин уже готовит срочные решения для поддержки бизнеса.