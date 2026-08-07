Атаки у Чорному морі

У Чорному морі Росія 5 серпня завдала одразу кількох ударів по вантажному судну Emil, яке належить німецькій судноплавній компанії Johann M. K. Blumenthal GmbH & Co. KG із Гамбурга, пише Bild.

Після першої атаки на борту виникла пожежа. Технічні системи вийшли з ладу, через це судно втратило хід і можливість маневрувати.

Балкер знаходився приблизно за 21 морську милю від Одеси, тож екіпаж вирішив евакуюватися. Однак під час евакуації окупанти повторно вдарили по кораблю.

На борту в цей час перебували 11 людей, однак повідомлень про постраждалих не надходило.

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Другим під удар росіян потрапив зерновоз Mera Queen, який йшов під прапором Гвінеї-Бісау, але належить німецькій компанії. Судно було завантажене пшеницею.

Його екіпаж спіткала страшніша доля. Внаслідок атаки один із членів команди загинув.

Слід зазначити, що Міністерство оборони Росії підтвердило атаки безпілотниками на судна у Чорному морі, але заявило, що обидва нібито перевозили зброю для української армії.

Атаки на склади компаній

Того ж дня Росія поцілила у Києві по центральному складу німецької компанії Liqui Moly з Ульма, яка виробляє мастильні матеріали, пише Deutsche Welle.

Компанія оцінює збитки у кілька мільйонів євро і навіть не розглядає відновлення об'єкта.

Разом ми працюємо над тим, щоб мінімізувати наслідки інциденту та продовжувати забезпечувати наших клієнтів поставками,

– зазначив представник компанії Сіна Атаї.

Також під час тієї атаки Росія пошкодила склад німецького виробника спортивних товарів Puma.

Серед співробітників обох компаній постраждалих немає.

Нагадаємо, під час атаки Росії 5 серпня постраждало багато логістичних центрів та виробництв великих компаній, таких як "Епіцентр" і "Новус", Rozetka, "Нова пошта" тощо. Кабмін вже готує термінові рішення для підтримки бізнесу.