В России существенно увеличилось количество китайских авто

Так россияне повысили утилизационный сбор для импортных авто, увеличив пошлины для производителей из Китая, пишет 24 Канал со ссылкой на Financail Times.

Читайте также Китай теряет Россию: удастся ли Киеву сблизиться с Пекином

Для защиты местных производителей Россия подняла утилизационный сбор до 7 500 долларов для большинства легковых авто. Страна начала вводить пошлины с января 2024 года. До 2030 года этот налог планируют повышать на 10–20%. Он будет расти ежегодно.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в 2024 году экспорт китайских авто в Россию, если сравнивать с 2022 годом, вырос в семь раз. Это стало возможным из-за санкций, ведь они закрыли доступ россиянам к европейским, американским и японским брендам.

Кроме того, в 2023 году китайские бренды заняли 63% российского авторынка. В то же время доля местных производителей упала до 29%.

Какие города стали основой для экспорта? Китайские приграничные города, например Суйфеньхэ, стали ключевыми центрами торговли с Россией на фоне такого экспорта. В прошлом году оттуда было экспортировано товаров на 1,9 млрд долларов. А это в пять раз больше, чем в 2020 году.

Лидером среди китайских компаний стала Chery. Она продала 430 тысяч авто в России только за первые три квартала 2024 года.

Заметьте! К тому же страна-агрессор начала тщательно проверять китайские авто на соответствие стандартам безопасности. Поэтому уже запрещена продажа одной модели грузовика из-за выявленных нарушений. А чиновники предупреждают о новых возможных ограничениях.