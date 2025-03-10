У Росії суттєво збільшилась кількість китайських авто

Так росіяни підвищили утилізаційний збір для імпортних авто, збільшивши мита для виробників з Китаю, пише 24 Канал з посиланням на Financail Times.

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Для захисту місцевих виробників Росія підняла утилізаційний збір до 7 500 доларів для більшості легкових авто. Країна почала вводити мита з січня 2024 року. До 2030 року цей податок планують підвищувати на 10–20%. Він зростатиме щорічно.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA), у 2024 році експорт китайських авто до Росії, якщо порівнювати з 2022 роком, зріс у сім разів. Це стало можливим через санкції, адже вони закрили доступ росіянам до європейських, американських і японських брендів.

Крім того, у 2023 році китайські бренди зайняли 63% російського авторинку. Водночас частка місцевих виробників впала до 29%.

Які міста стали основою для експорту? Китайські прикордонні міста, наприклад Суйфеньхе, стали ключовими центрами торгівлі з Росією на тлі такого експорту. Торік звідти було експортовано товарів на 1,9 млрд доларів. А це в п'ять разів більше, ніж у 2020 році.

Лідером серед китайських компаній стала Chery. Вона продала 430 тисяч авто у Росії лише за перші три квартали 2024 року.

Зауважте! До того ж країна-агресорка почала ретельніше перевіряти китайські авто на відповідність стандартам безпеки. Тому вже заборонено продаж однієї моделі вантажівки через виявлені порушення. А чиновники попереджають про нові можливі обмеження.