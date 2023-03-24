Об инвестиционной политике бюджета говорить не стоит, потому что она практически сведена на нет. Об этом 24 Канала сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Интересно В России только 2 пути: оба ведут к обнищанию

Военную машину уже не спасти

По словам Пендзина, есть два основных направления: военные расходы и расходы на социальные программы. С военными расходами ситуация очень проста: если вы хотите, чтобы танки закладки на консервацию 60-70-х годов еще начали двигаться, вы должны заплатить за их восстановление и перевозку в зону боевых действий.

Вариант такой: либо вы платите, либо вам нечем воевать. Еще один момент – если вы собираетесь купить китайские или иранские дроны, вы должны там платить деньги. Обещаний, что когда-нибудь вы рассчитаетесь нефтью, никто принимать во внимание не будет. Там нужно платить живые деньги,

– утверждает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Надо понимать: пока россияне продолжают продавать энергоносители, деньги будут поступать. Но баланс поступлений будет очень плохой.

Им все время будет не хватать для закупки. Уже сегодня от Пригожина мы слышим, что катастрофически не хватает боеприпасов. Это первый признак, что российская военная машина начинает активно пробуксовывать,

– отмечает экономист.

Восстановить это можно только дополнительным вливанием средств, которых нет. Как отмечает Пендзин, это реальное давление санкционной политики, что сегодня есть.

Как в Кремле спасают банковскую систему, сжигая пенсии россиян