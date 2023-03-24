Про інвестиційну політику бюджету говорити не варто, тому що вона практично зведена нанівець. Про це 24 Каналу сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Військову машину вже не врятувати

За словами Пендзина, є два основні напрямки: військові видатки та видатки на соціальні програми. З військовими видатками ситуація дуже проста: якщо ви хочете, щоб танки закладання на консервацію 60 – 70-х років ще почали рухатися, ви маєте заплатити за їхнє відновлення та перевезення в зону бойових дій.

Варіант такий: або ви платите, або вам немає чим воювати. Якщо ви збираєтеся купити китайські або іранські дрони, ви маєте там платити гроші. Обіцянок, що колись ви розрахуєтеся нафтою, ніхто брати до уваги не буде. Там треба платити живі гроші,

– стверджує виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Треба розуміти: поки росіяни продовжують продавати енергоносії, гроші будуть надходити. Але баланс надходження буде дуже поганий.

Їм весь час буде бракувати для закупівлі. Вже сьогодні від Пригожина ми чуємо, що катастрофічно не вистачає боєприпасів. Це є першою ознакою, що російська військова машина починає активно пробуксовувати,

– відзначає економіст.

Відновити це можна лише додатковим вливанням коштів, яких немає. Як наголошує Пендзин, це реальний тиск санкційної політики, що сьогодні є.

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