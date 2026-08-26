Экономист Елена Билан в эфире 24 Канала объяснила, какой показатель стал сигналом перехода российской экономики к негативному сценарию. Она также рассказала, почему сам размер бюджетного дефицита пока не отражает всей глубины проблем Москвы.

Российский бюджет пошел в худшую сторону

Сравнивать состояние украинской и российской экономик только по отдельным показателям сложно. Украина уже несколько лет имеет значительный дефицит бюджета, однако его финансирование поддерживают международные партнеры. Это позволяет сохранять относительную стабильность без резкого ухудшения экономической ситуации.

В этом году в России все-таки произошел поворот к негативному сценарию. Экономические показатели начали ухудшаться, и в первую очередь речь идет о дефиците бюджета,

– пояснила Билан.

Другие показатели российской экономики пока не выглядят критическими. ВВП продолжает расти примерно на 1–2% в год, инфляция составляет около 6%, тогда как в Украине – около 8%. Сам бюджетный дефицит России также значительно меньше украинского – примерно 3% ВВП против около 25%.

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Более важной стала его динамика. Украина живет с большим дефицитом уже несколько лет и имеет внешние источники для его покрытия, тогда как в России разрыв между доходами и расходами начал увеличиваться лишь сейчас.

Здесь важна не сама цифра. Россия сталкивается с тем, что дефицит бюджета растет, и ей нужно искать источники его финансирования,

– подчеркнула экономист.

Необходимость все больше покрывать нехватку средств в бюджете стала одним из заметных изменений этого года. Именно поиск ресурсов для финансирования растущих расходов теперь становится отдельной проблемой для российской экономики.

Билан объяснила проблемы российской экономики: смотрите видео