Економістка Олена Білан в ефірі 24 Каналу пояснила, який показник став сигналом переходу російської економіки до негативного сценарію. Вона також розповіла, чому сам розмір дефіциту бюджету ще не показує всієї глибини проблем Москви.

Російський бюджет пішов у гірший бік

Порівнювати стан української та російської економік лише за окремими показниками складно. Україна вже кілька років має значний дефіцит бюджету, однак його фінансування підтримують міжнародні партнери. Це дозволяє зберігати відносну стабільність без різкого погіршення економічної ситуації.

Цього року в Росії все-таки відбувся поворот до негативного сценарію. Економічні показники почали погіршуватися, і в першу чергу ми говоримо про дефіцит бюджету,

– пояснила Білан.

Інші показники російської економіки поки не виглядають критичними. ВВП продовжує зростати приблизно на 1 – 2% на рік, інфляція становить близько 6%, тоді як в Україні – близько 8%. Сам бюджетний дефіцит Росії також значно менший за український – приблизно 3% ВВП проти близько 25%.

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Важливішою стала його динаміка. Україна живе з великим дефіцитом уже кілька років і має зовнішні джерела для його покриття, тоді як у Росії розрив між доходами та видатками почав збільшуватися лише тепер.

Тут важлива не сама цифра. Росія стикається з тим, що дефіцит бюджету розширюється і їм потрібно шукати джерела його фінансування,

– наголосила економістка.

Потреба дедалі більше покривати нестачу коштів у бюджеті стала однією з помітних змін цього року. Саме пошук ресурсів для фінансування зростаючих витрат тепер стає окремою проблемою для російської економіки.

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