В России детей привлекают к работе на военно-промышленный комплекс. Несовершеннолетних россиян, в возрасте от 16 лет, якобы набирают для "летней подработки".

Российские дети будут помогать за деньги армии страны

Им обещают платить от 25 тысяч рублей (это около 300 долларов), пишет 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

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Юных жителей России хотят научить работе фрезеровщика, слесаря, литейщика и тому подобное. Это собирается делать концерн "Калашников", производящий оружие и боеприпасы.

Эта инициатива "Калашникова" – часть системных мероприятий по милитаризации детей и подростков. Так, отдельная экономическая зона "Алабуга", на которой изготавливают "Шахеды", активно набирает старшеклассников со всей рф в "трудовые отряды",

– объяснили в ЦПД.

В то же время в школах введен обязательный курс. Он учит детей конструировать БпЛА и управлять ими.

Привлекая подростков к работе на предприятиях ВПК, российская власть стремится еще в школе создать резерв рабочих для оборонных заводов, которые испытывают серьезную нехватку рабочей силы,

– отметили в заметке.

Важно! Таким образом Москва стремится превратить юных россиян в потенциальных контрактников для пополнения армии.