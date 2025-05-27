Зачем литовская компания покупает российский аммиак

Литовская компания Achema, которая является крупнейшим производителем азотных удобрений в странах Балтии, покупала произведенный из российского газа аммиак. За последние три года она импортировала его на сумму 157,3 миллиона евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

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Азотные удобрения Achema производит на заводе в городе Йонава, куда и поставлялся российский аммиак. Однако в середине мая компания вынуждена была остановить производство из-за резкого роста цен на природный газ, необходимый для производства аммиака.

В компании на запрос LRT ответили, что российский аммиак понадобился Achema для выполнения обязательств перед клиентами.

Мы осуществили одноразовое приобретение аммиака у неподсанкционного поставщика,

– заявили в Achema.

Также в компании объяснили, что импорт аммиака из России был вынужденным шагом. Мол, в странах Балтии нет аммиачных терминалов, которые могли бы принять поставки из США или других страны, поэтому пришлось покупать в России.

Стоит знать! Achema отмечает, что аммиак является одним из важнейших продуктов химической промышленности Литвы. Это основное сырье для производства азотной кислоты, нитратов, азотных удобрений, красителей, а также для фармацевтической отрасли.

Как доставляли российский аммиак в Литву

По информации издания, литовская компания покупала аммиак у "Щекиноазот". Это российское химическое предприятие в Тульской области. Жидкий технический аммиак транспортировали в специальных железнодорожных цистернах, а также в стальных баллонах объемом 20–50 кубических дециметров.

Отправляли продукт с Казначеевки в России до станции Гайжюнай в литовском городе Йонава.

Доставляли аммиак с помощью железной дороги, причем участие в транспортировке принимали три перевозчика – российский, белорусский и литовский.

В Литве аммиак перевозила компания LTG Cargo, которая является "дочкой" "Литовских железных дорог". После огласки LRT перевозчик заявил, что Евросоюз не запрещает импорт аммиака из России.

Однако ранее министр экономики и инноваций Литвы Лукас Савицкас отмечал, что "любые экономические связи с Россией следует оценивать крайне негативно, хотя они, возможно, и законные".

Важно! Покупать аммиак в России могла не только Achema, однако в Министерстве экономики и инноваций эту информацию не подтвердили. Впрочем, по данным Государственного агентства статистики, почти весь аммиак (от 91 до почти 100%), который импортировался в Литву с 2000 по 2025 год, был российским.