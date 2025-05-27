Навіщо литовська компанія купує російський аміак

Литовська компанія Achema, яка є найбільшим виробником азотних добрив у країнах Балтії, купувала вироблений із російського газу аміак. За останні три роки вона імпортувала його на суму 157,3 мільйона євро, повідомляє 24 Канал із посиланням на LRT.

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Азотні добрива Achema виробляє на заводі у місті Йонава, куди й поставлявся російський аміак. Однак у середині травня компанія змушена була зупинити виробництво через різке зростання цін на природний газ, необхідний для виробництва аміаку.

У компанії на запит LRT відповіли, що російський аміак знадобився Achema для виконання зобов’язань перед клієнтами.

Ми здійснили одноразове придбання аміаку у непідсанкційного постачальника,

– заявили в Achema.

Також у компанії пояснили, що імпорт аміаку з Росії був вимушеним кроком. Мовляв, у країнах Балтії немає аміачних терміналів, які б могли прийняти поставки зі США чи інших країни, тому довелося купувати у Росії.

Варто знати! Achema зазначає, що аміак є одним із найважливіших продуктів хімічної промисловості Литви. Це основна сировина для виробництва азотної кислоти, нітратів, азотних добрив, барвників, а також для фармацевтичної галузі.

Як доставляли російський аміак в Литву

За інформацією видання, литовська компанія купувала аміак у "Щекіноазот". Це російське хімічне підприємство у Тульській області. Рідкий технічний аміак транспортували у спеціальних залізничних цистернах, а також у сталевих балонах об’ємом 20–50 кубічних дециметрів.

Відправляли продукт із Казначеєвки в Росії до станції Гайжюнай у литовському місті Йонава.

Доставляли аміак за допомогою залізниці, причому участь у транспортуванні брали три перевізники – російський, білоруський і литовський.

У Литві аміак перевозила компанія LTG Cargo, яка є "дочкою" "Литовських залізниць". Після розголосу LRT перевізник заявив, що Євросоюз не забороняє імпорт аміаку з Росії.

Однак раніше міністр економіки та інновацій Литви Лукас Савіцкас наголошував, що "будь-які економічні зв'язки з Росією варто оцінювати вкрай негативно, хоч вони, можливо, і законні".

Важливо! Купувати аміак у Росії могла не лише Achema, однак у Міністерстві економіки та інновацій цю інформацію не підтвердили. Втім, за даними Державного агентства статистики, майже весь аміак (від 91 до майже 100%), який імпортувався у Литву з 2000 по 2025 рік, був російським.