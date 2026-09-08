Содержит ли оружие россиян иностранные компоненты

Например, в беспилотнике "Герань-4", сбитом в Киевской области 12 августа, было выявлено 96 иностранных компонентов, что сообщил советник – уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Владислав Власюк Советник – уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Много американских, также есть китайские, тайваньские, немецкие, швейцарские и канадские компоненты. Производители: Texas Instruments, Amphenol, Diodes Incorporated, Kyocera AVX, Kemet, ON Semiconductor, Vishay Intertechnology. Семь компонентов были изготовлены в 2026 году, еще три – в 2025.

В то же время в ракете "Искандер-М", которую нашли на месте удара в Киевской области в начале июля, идентифицировали 147 компонентов иностранного производства. Речь идет о США, Беларуси, Швейцарии, Германии, Китае, Японии. Производители – Texas Instruments, Analog Devices, Maxim Integrated, Cypress, STMicroelectronics, Macronix, Integrated Silicon Solution, MaxLinear и другие. Кроме того, не менее 21 компонента были изготовлены в 2025 году, а остальные – в 2026 году.

В частности, исследование бортового компьютера "Заря-61" в ракете "Кинжал" показало: в 2023 году Россия заменяла американские процессоры Texas Instruments собственными микросхемами.

Но в более позднем образце "Заря-61", который находился в ракете, сбитой в мае этого года, этой замены уже нет. Американские процессоры снова используются. Исследование прямо указывает, что российские аналоги не дали необходимого результата.

При этом сам состав этого компьютера очень показателен. Плата, собранная в мае 2025 года, содержит компоненты, произведенные в разные годы – с 2021 по 2024, а среди них есть американский DSP-процессор Texas Instruments и память производства IDT, компании, которая сейчас принадлежит японской Renesas,

– рассказал Власюк.

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Другая плата содержит процессор Texas Instruments с маркировкой 1986 года и микросхемы AMD, изготовленные в 1996 году. То есть Россия может использовать не самую современную иностранную электронику, если она остается пригодной для конкретной системы, параллельно добавляя более новые компоненты.

Таким образом, проблема для России заключается не в отсутствии каких-либо собственных электронных компонентов. В том же "Искандере-М" есть 36 компонентов российского производства и 11 белорусских. Но для сложных систем российского оружия этого недостаточно,

– пояснил Владислав Власюк.

То есть Москве приходится комбинировать собственную компонентную базу с иностранной и искать ее на различных рынках и через различные цепочки поставок.

Власюк подчеркнул, что каждый производитель, каждый правоохранительный орган или орган экспортного контроля располагает всей информацией, достаточной для прекращения таких поставок в Россию.

Напомним, что ранее Владислав Власюк отмечал, что санкции против России действительно работают. Но их исполнение требует существенного усиления.