Чи містить зброя росіян іноземні компоненти

Наприклад, у безпілотнику «Герань-4», який збили у Київській області 12 серпня, ідентифікували 96 іноземних компонентів, про що розповів радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Владислав Власюк Радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Багато американських, також є китайські, тайванські, німецькі, швейцарські та канадські компоненти. Виробники Texas Instruments, Amphenol, Diodes Incorporated, Kyocera AVX, Kemet, ON Semiconductor, Vishay Intertechnology. Сім компонентів були виготовлені у 2026 році, ще три – у 2025.

Водночас у ракеті "Іскандер-М", яку знайшли на місці удару на Київщині на початку липня, ідентифікували 147 компонентів іноземного виробництва. Йдеться про США, Білорусь, Швейцарію, Німеччину, Китай, Японію. Виробники – Texas Instruments, Analog Devices, Maxim Integrated, Cypress, STMicroelectronics, Macronix, Integrated Silicon Solution, MaxLinear та інші. Крім того, не менше 21 були виготовлені у 2025 році, є та у 2026 році.

Зокрема, дослідження бортового комп’ютера "Заря-61" в ракеті "Кинжал" показало: у 2023 році Росія замінювала американські процесори Texas Instruments власними мікросхемами.

Але у новішому зразку "Заря-61", який був у ракеті, збитій у травні цього року, цієї заміни вже немає. Американські процесори знову використовуються. Дослідження прямо вказує, що російські аналоги не дали необхідного результату.

При цьому сам склад цього комп’ютера дуже показовий. Плата, зібрана у травні 2025 року, містить компоненти, вироблені у різні роки – від 2021 до 2024, а серед них є американський DSP-процесор Texas Instruments і пам’ять виробництва IDT, компанії, яка зараз належить японській Renesas,

– розказав Власюк.

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Інша плата містить процесор Texas Instruments із маркуванням 1986 року та мікросхеми AMD, виготовлені у 1996 році. Тобто Росія може використовувати не найсучаснішу іноземну електроніку, якщо вона залишається придатною для конкретної системи, паралельно додаючи новіші компоненти.

Отже, проблема для Росії полягає не у відсутності будь-яких власних електронних компонентів. У тому ж "Іскандері-М" є 36 компонентів російського виробництва і 11 білоруських. Але для складних систем російської зброї цього недостатньо,

– пояснив Владислав Власюк.

Тобто Москві доводиться комбінувати власну компонентну базу з іноземною, та шукати її по різних ринках і через різні ланцюги постачання.

Власюк наголосив, що кожен виробник, кожен правоохоронний орган чи орган експортного контролю має всю інформацію, достатню для припинення таких поставок в Росію.

Нагадаємо, що раніше Владислав Власюк наголошував, що санкції проти Росії дійсно працюють. Але їхнє виконання потребує суттєвого посилення.