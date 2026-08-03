Почему Румыния закупает электроэнергию у Украины

Импортируемая электроэнергия будет использована для покрытия дефицита, что сообщили в социальных сетях компании.

Дефицит возник из-за остановки энергоблока №1 АЭС "Чернаводе". Также электроэнергия будет использована для снижения влияния дефицита на рынок электроэнергии Румынии.

Nuclearelectrica и "Энергоатом" поддерживают долгосрочное партнерство, которое подтверждается Меморандумом о взаимопонимании. Документ направлен на обеспечение энергетической устойчивости и взаимной поддержки между двумя компаниями, а также между Румынией и Республикой Молдова. Текущее сотрудничество отражает взаимный и долгосрочный характер этого партнерства.

Нынешняя сложная ситуация в Румынии и в регионе вызвана критически низким уровнем воды в Дунае из-за сильной засухи. Отмечается, что она требует долгосрочных партнерств и надежных коммерческих отношений, которые позволяют сторонам поддерживать друг друга и обеспечивать стабильность Национальной энергетической системы.

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Что 28 июля Румыния приостановила работу одного реактора на атомной электростанции в городе Чернаводе. Второй реактор также может быть остановлен.

Напомним, что Румыния проводит масштабную военную операцию на Дунае. Таким образом хотят обеспечить стабильную работу одного из реакторов атомной электростанции.

Кроме того, проблемы наблюдаются в Венгрии. Единственная АЭС в стране может остановиться. В результате этого может наступить энергетический кризис.