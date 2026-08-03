Чому Румунія купує електроенергію з України

Імпортована електроенергія буде використана для покриття дефіциту, про що повідомили у соціальних мережах компанії.

Дефіцит виник через зупинку енергоблока №1 АЕС "Чернаводе". Також електроенергію використають для зменшення впливу дефіциту на ринок електроенергії Румунії.

Nuclearelectrica та Енергоатом мають довгострокове партнерство, яке підтверджується Меморандумом про взаєморозуміння. Документ спрямований на забезпечення енергетичної стійкості та взаємної підтримки між двома компаніями, а також між Румунією та Республікою Молдова. Чинна співпраця відображає взаємний та довгостроковий характер цього партнерства.

Нинішня складна ситуація в Румунії та в регіоні спричинена критично низьким рівнем води в Дунаї через сильну посуху. Наголошується, що вона вимагає довгострокових партнерств та надійних комерційних відносин, які дозволяють сторонам підтримувати одна одну та забезпечувати стабільність Національної енергетичної системи.

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Ще 28 липня Румунія призупинила роботу одного реактора на атомній електростанції у місті Чернаводе. Другий реактор теж може бути зупинений.

Нагадаємо, що Румунія проводить масштабну військову операцію на Дунаї. Таким чином хочуть забезпечити стабільну роботу одного з реакторів атомної електростанції.

Крім того, проблеми спостерігаються в Угорщині. Єдина АЕС в країні може зупинитися. Внаслідок цього може настати енергетична криза.