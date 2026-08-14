Украина уже готовит передачу этих данных международным партнерам для глобального пресечения деятельности нарушителей. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Что известно о новых санкциях против похитителей украинского зерна?

Соответствующий указ № 725/2026 глава государства подписал 14 августа 2026 года, введя в действие решение Рады национальной безопасности и обороны от 12 августа. Инициатором введения этих персональных специальных экономических и других ограничительных мер выступила Служба безопасности Украины.

В обновленный санкционный список включены 13 морских судов, которые непосредственно участвуют в транспортировке похищенного урожая. Большинство из них, а именно восемь кораблей, ходят под флагом России. Еще три судна используют флаг Панамы, а два других зарегистрированы под флагами Белиза и Сент-Китс и Невис.

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Украина ввела санкции против 13 морских судов: смотрите документ

Помимо самих транспортных средств, санкции распространяются на их владельцев и капитанов. Также в списке фигурируют 11 граждан России и 28 юридических лиц, чья деятельность связана с незаконным присвоением и вывозом украинской агропродукции.

Под ограничения попали 11 граждан России: смотрите документ

Также введены санкции в отношении 28 юридических лиц: смотрите документ

Советник и уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул важность привлечения к ответственности всех участников преступной схемы.

Незаконный вывоз украинского зерна с временно оккупированных территорий должен иметь последствия для всех, кто к этому причастен: от компаний и владельцев до капитанов и судов. Рассчитываем, что наши международные партнеры не будут допускать его попадания на свои рынки,

– отметил чиновник.

Согласно решению СНБО, Министерство иностранных дел Украины должно официально проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о принятых мерах. Украинские дипломаты будут поднимать вопрос о введении аналогичных ограничений в международных юрисдикциях.

Обеспечение реализации и мониторинг эффективности введенных санкций возложены на Кабинет Министров, СБУ, Национальный банк Украины, а также Комиссию по государственным наградам и геральдике.

Напомним, 7 августа Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о "адских санкциях" против России, который в свое время продвигал ныне покойный республиканец Линдси Грэм. Теперь законопроект об ограничениях должен быть поставлен на голосование в Палате представителей.