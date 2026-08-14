Україна вже готує передачу цих даних міжнародним партнерам для глобального блокування діяльності порушників. Про це повідомляється на сайті президента України.

Що відомо про нові санкції проти викрадачів українського зерна?

Відповідний указ № 725/2026 глава держави підписав 14 серпня 2026 року, увівши в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 12 серпня. Ініціатором запровадження цих персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів виступила Служба безпеки України.

До оновленого санкційного переліку включено 13 морських суден, які безпосередньо залучені до транспортування краденого врожаю. Більшість із них, а саме вісім кораблів, ходять під прапором Росії. Ще три судна використовують прапор Панами, а два інших зареєстровані під прапорами Белізу та Сен-Кітс і Невісу.

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Україна ввела санкції проти 13 морських суден: дивіться документ

Окрім самих транспортних засобів, санкції поширюються на їхніх власників та капітанів. Також у списку фігурують 11 громадян Росії та 28 юридичних осіб, чия діяльність пов'язана з незаконним привласненням та вивезенням української агропродукції.

Під обмеження потрапили 11 громадян Росії: дивіться документ

Також санкції ввели проти 28 юридичних осіб: дивіться документ

Радник та уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив на важливості притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.

Незаконне вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій повинне мати наслідки для всіх, хто до цього причетний: від компаній і власників до капітанів та суден. Розраховуємо, що наші міжнародні партнери не допускатимуть його потрапляння на свої ринки,

– зазначив посадовець.

Згідно з рішенням РНБО, Міністерство закордонних справ України має офіційно поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосовані заходи. Українські дипломати порушуватимуть питання щодо запровадження аналогічних обмежень у міжнародних юрисдикціях.

Забезпечення реалізації та моніторинг ефективності введених санкцій покладено на Кабінет Міністрів, СБУ, Національний банк України, а також Комісію державних нагород та геральдики.

Нагадаємо, Сенат Сполучених Штатів 7 серпня схвалив законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії, який свого часу просував нині покійний республіканець Ліндсі Грем. Тепер за законопроєкт про обмеження має проголосувати Палата представників.