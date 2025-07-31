С 1 августа произойдет несколько важных изменений. Часть пенсионеров почувствует уменьшение выплат. Также в этот период возвращаются штрафы для ФЛП. В то же время часть украинцев получит специальные выплаты ко Дню Независимости. Произойдут и другие изменения; какие именно, читайте дальше.

Помощь от ООН отменят. Это повлияет на пенсию

Помощь пенсионерам от Всемирной продовольственной программы ООН не будет предоставляться с августа, сообщает Минсоцполитики.

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То есть часть пенсионеров перестанет получать специальную доплату к пенсии. Причиной завершения программы стала финансовая невозможность осуществлять дальнейшие выплаты такого рода.

Обратите внимание! Такая помощь предоставлялась пенсионерам, которые живут в зоне активных или возможных боевых действий, имеют пенсию менее 3250 гривен и не получали международной поддержки (или выплат для ВПО).

Кто получит возрастные надбавки к пенсии с 1 августа

Общей индексации и перерасчета в августе не предвидится. В то же время часть пенсионеров почувствует увеличение выплат. Рост произойдет благодаря начислению доплаты по возрасту.

Такая надбавка предоставляется пенсионерам старше 70 лет, получающим выплату по возрасту. Размер этой доплаты в этом году не изменился:

пенсионерам от 70 до 74 лет включительно начислят дополнительно 300 гривен;

лицам от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

гражданам старше 80 лет – 570 гривен.

Начисляется такая доплата автоматически. В первый месяц она предоставляется не в полном объеме, а в соответствии с количеством дней после дня рождения лица.

Обратите внимание! Эта доплата предоставляется, только если лицо имеет общую ежемесячную пенсионную выплату (с учетом всех доплат) менее 10 340,35 гривен.

Изменятся ли выплаты по инвалидности в августе

В августе повышение пенсий по инвалидности не предусматривается. Эти выплаты в дальнейшем будут зависеть от индивидуальных показателей. В частности, обстоятельств приобретения инвалидности. Также роль играет возраст лица и приобретенный стаж.

Пенсии по инвалидности напрямую зависят от возрастных:

люди с инвалидностью I группы имеют право на 100% пенсии по возрасту;

с инвалидностью II группы – 90%;

с инвалидностью III группы – 50%.

Также нужно учитывать, что минимальные пенсии по инвалидности сейчас такие:

для лиц с инвалидностью I группы – 3323 гривны;

для лиц, которые не работают и имеют инвалидность II или III группы, – 2520 гривен;

для лиц, которые работают и имеют инвалидность II или III группы, – 2093 гривны.

Напомним! Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью не может быть менее 2361 гривны, ведь это прожиточный минимум, установленный сегодня.

Будут ли в 2025 году выплаты ко Дню Независимости

Традиционно в августе некоторые украинцы получат выплату ко Дню Независимости. В свое время эта денежная поддержка была введена вместо помощи к 9 мая. Сегодня на такую выплату имеют право больше лиц, в частности участники боевых действий, а также пострадавшие участники Революции Достоинства.

Размер этой помощи зависит от статуса лица. В этом году выплаты ко Дню Независимости будут в диапазоне от 450 до 3100 гривен. Большинству эти средства поступят автоматически. Однако есть и те, кому придется подать специальное заявление в ЦНАП или ПФУ: речь идет, к примеру, о лицах, подходящих под определенные критерии и не являющихся официально трудоустроенными.

Обратите внимание! С полным перечнем лиц, которые имеют право на такую помощь, вы можете ознакомиться здесь.

Как изменится помощь для ВПЛ

В августе размер помощи для ВПЛ не изменится, она и в дальнейшем будет составлять:

3000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью;

2000 гривен – для совершеннолетних переселенцев (тех, кто старше 18 лет).

Национальная социальная сервисная служба Украины напомнила и о внедрении экспериментального проекта, который позволит ВПЛ легче пройти адаптацию.

Лица старшего возраста и внутренне перемещенные лица с инвалидностью имеют право на бесплатное размещение в государственных некоммерческих предприятиях – Трускавецкий санаторий "Родина" и Миргородский санаторий "Слава",

– говорится в сообщении службы.

Заметьте! За первое полугодие 2025 года этой программой воспользовались уже 4 тысячи человек.

Новые правила покупки билетов через Укрзализныцю

С 1 августа Укрзализныця вводит тестовый режим верификации через Дію.Підпис. Изменения будут действовать не для всех направлений, нововведение будет внедрено для рейсов:

№12 Львов – Одесса;

№27/28 Киев – Чоп;

№105/106 Одесса – Киев;

№29/30 Киев – Ужгород;

№91/92 Львов – Киев.

Изменения были введены, чтобы уменьшить количество злоупотреблений при покупке билетов.

Обратите внимание! Через кассу билеты на эти рейсы будет приобрести невозможно.

Когда вернутся штрафы для ФЛП

Как сообщает ГНС, ФЛП, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, начнут получать увеличенные штрафы. Дело в том, что для этих предпринимателей закончится переходный период.

К ФЛП применяется штраф за нарушение кассовой дисциплины. В частности, предпринимателя могут оштрафовать за:

использование несертифицированных кассовых аппаратов;

невыдачу чеков.

Как изменится размер штрафов:

за первое нарушение штраф – 100% от стоимости товара или услуги;

150% – за каждое последующее нарушение правил.

Будут ли индексировать зарплаты в августе

В августе 2025 года должны быть проиндексированы зарплаты:

для тех, кто выбрал базовым месяцем декабрь 2024 года, индексирование будет происходить уже в 4-й раз;

для тех, кто выбрал базовым месяцем январь 2025 года, индексирование происходит второй раз по коэффициенту 4,4%.

Как расширится программа "Доступные лекарства"

По данным МИНЗДРАВА, с 1 августа будет расширен перечень медикаментов, предоставляемых по программе "Доступные лекарства". Также планируют добавить препараты для лечения:

сердечно-сосудистых заболеваний;

цереброваскулярных заболеваний.

Напомним! По программе "Доступные лекарства" часть украинцев будет иметь возможность получить медикаменты бесплатно или с частичной доплатой.

Дополнительно будут реимбурсироваться препараты с двухвалентным железом и фолиевой кислотой, необходимые для профилактики и лечения анемии во время беременности и после родов,

– отмечает Минздрав.

Когда вступит в силу система открытого банкинга

С 1 августа вступит в силу система открытого банкинга. Эти изменения будут упрощать процесс переводов и осуществления финансовых операций.

Открытый банкинг предусматривает безопасный и структурированный обмен данными между поставщиками платежных услуг через специализированные интерфейсы (АРІ), которые передаются исключительно с согласия пользователя с целью получения сведений со счета пользователя и инициирования платежной операции,

– сообщает НБУ.

Важно! Эти изменения являются частью выполнения требований в контексте присоединения Украины к SEPA, а также вступления в ЕС.

Как изменятся тарифы на коммуналку для населения с 1 августа

Электроэнергия

Стоимость электроэнергии для населения не изменится и будет составлять 4,32 гривны за киловатт-час. Заметим, что эта цена, по решению правительства, будет актуальной до октября 2025 года.

Некоторые украинцы могут платить за электроэнергию меньше. Имеются в виду владельцы двухзонных счетчиков. Для таких потребителей тариф делится на 2 части:

дневной тариф – действует с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной – с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Также потребители могут установить трехзонные счетчики. Для этих граждан тариф будет делиться уже на 3 части.

Водоснабжение и водоотвод

Сама НКРЭКУ не планирует повышать стоимость водоснабжения и водоотвода в целом. Однако в некоторых населенных пунктах местные власти могут самостоятельно принять решение об увеличении тарифа.

Обратите внимание! Стоимость водоснабжения и водоотвода определяется отдельно для каждого населенного пункта.

Газ

Фиксированный тариф компании "Нафтогаз" будет оставаться и в дальнейшем 7,96 гривны за кубометр. Отметим, что мораторий на повышение будет действовать до конца 2025 года.

Другие регуляторы также не будут увеличивать тарифы: они и в дальнейшем будут составлять от 7,79 до 9,99 гривны за кубометр.

Тарифы на электроэнергию для бизнеса с 1 августа

Тарифы на электроэнергию для промышленности: с 1 июля вырастут предельные цены (прайс-кепы). Увеличение произойдет именно для вечерних часов:

на рынке сутки наперед (РСВ) – с 17:00 до 23:00 – тарифы вырастут с 9000 до 15 000 гривен за мегаватт-час;

на внутрисуточном рынке (ВСР) – с 17:00 до 23:00 – тарифы вырастут с 9000 до 15 000 гривен за мегаватт-час;

на балансирующем рынке – с 17:00 до 23:00 – тарифы вырастут с 10 000 до 16 000 гривен за мегаватт-час.

Когда закончится срок добровольного возвращения военных из СОЧ

До 30 августа еще будет действовать упрощенная процедура возвращения военных, которые впервые самовольно оставили часть. Детали этого закона:

упрощенная процедура действует, если лицо самовольно оставило часть впервые;

это лицо может восстановиться на службе без уголовного преследования;

если такое лицо возвращается в часть, для него восстанавливается денежное, продовольственное и вещевое обеспечение;

освобождение от ответственности происходит по решению суда.

Обратите внимание! Указанная процедура не распространяется на тех, кто оставил место службы до вступления в силу этого закона, то есть до 29 ноября 2024 года

Кто сможет воспользоваться отсрочкой в Резерв+ в августе

Правительственница Екатерина Черногоренко заявила, что в период в конце июля – начале августа в приложении Резерв+ появится возможность оформлять отсрочку новым категориям граждан. Услуга будет доступна работникам вузов и профобразования, если они являются:

научными сотрудниками;

научно-педагогическими сотрудниками;

педагогическими сотрудниками.

Обратите внимание! Указанные граждане должны быть в базе ЕГЭБО.

Также оформить отсрочку могут граждане, чей муж или жена имеют инвалидность I или II группы. Эта потребность должна быть подтверждена данными ПФУ, ГРАГСа и Минсоцполитики.

Екатерина Черногоренко Экс-заместитель министра обороны по цифровизации Понимаем, насколько важно иметь возможность подать заявку онлайн, без очередей и визитов в ТЦК. Работаем над расширением сервиса для других категорий.

Кому снимут бронирование в августе

7 августа заканчивается военное положение и вступает в силу решение о его продлении еще на 90 дней. Соответственно, именно в эту дату начнет действовать обновленный этап мобилизации. Согласно действующему законодательству, часть мужчин в это время может лишиться брони.

Почему военнообязанного могут снять с бронирования:

вследствие изменения статуса предприятия, которое предоставило бронирование лицу;

статус бронирования утратил юридическую силу вследствие истечения срока;

произошло расторжение трудовых отношений;

организация, предоставлявшая бронь, была ликвидирована;

работодатель не подал повторное представление о бронировании (или там выявлены нарушения);

бронирование было заменено другим типом отсрочки.

Обратите внимание! Узнать о наличии действующей брони можно через ТЦК, Резерв+ и кадровую службу предприятия, где работает лицо.

Будет ли выходной на День Независимости

Сейчас в Украине продолжает действовать военное положение. Это означает, что нормы относительно праздничных дней не будут действовать.

В этом году День Независимости (24 августа) выпадает на воскресенье. В период действия военного положения переноса на понедельник и дополнительного выходного дня не будет.