Среднестатистических россиян не существует: когда в стране-агрессорке "холодильник победит телевизор"

Ситуация в российских регионах существенно ухудшается. И даже есть небольшие надежды на то, что со временем это перерастет в бунты против Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что ситуация в России отличается в зависимости от территории. В связи с этим нельзя выделить понятие "среднестатистический россиянин".

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Есть россияне, живущие в Москве, где прекрасно себя чувствуют. Есть россияне, проживающие в других городах-миллионниках. А есть еще другие россияне, живущие далеко в захолустье.

Не просто так в регионах загораются время от времени протесты. Там люди цепляются за любую тему и проблематику. Но это условный Башкортостан. Три дня по лесу, два дня по полю. А в Москве власть окружает себя населением, которое значительно лучше живет, чем другие,

– сказал Пендзин.

Ситуация в регионах ухудшается

Как рассказал Пендзин, еще с советских времен такие города, как Москва и Санкт-Петербург, всегда лучше обеспечивались. Поэтому вряд ли там кто-нибудь начнет бунтовать. Ведь местная категория россиян находится в привилегированном состоянии.

Ситуация в регионах совсем другая. Там есть проблемы с продуктами. А о каком-то комфорте жизни даже не стоит говорить. Кремль вполне допускает, что там могут быть протесты. Потому заранее готовится к ним.

Чем дальше от центра – тем ситуация хуже. Там уже есть дефициты по многим позициям. Растут там только расходы на силовые органы. В частности, на росгвардию, которой разрешили иметь тяжелое вооружение. Уже сегодня власть готовится к массовым акциям неповиновения в городах и селах,

– отметил Пендзин.

Ситуация в России: коротко