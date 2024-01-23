Жители Владивостока пожаловались на взрывы, прогремевшие сразу на двух электроподстанциях. Как пишут росСМИ, сотни домов обесточены, информирует 24 Канал.

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Во Владивостоке горят электроподстанции

Как отметили в росСМИ, горят подстанции на Новожилове и Бухте Тихой. Известно, что во многих домах пропала электроэнергия.

Во Владивостоке горят электроподстанции: смотрите видео

В российских пабликах пишут, что причины пожаров пока неизвестны.

Во Владивостоке одновременно взорвались и загорелись 2 электроподстанции: смотрите видео

Как сообщили в российской энергокомпании, около 19:00 (11:00 по Киеву) на подстанции Загородная в районе Борисенко произошло отключение двух трансформаторов. Зафиксировано возгорание в закрытом распределительном устройстве. Возгорания трансформаторов не было. На место прибыла бригада энергетиков и пожарные.

В сети делятся видео инцидента во Владивостоке: смотрите видео

Жители Владивостока делятся в сети видео пожаров на электрической подстанции и ее последствиях. Да, они жалуются, что "у нас здесь случилась беда, льется кипяток".

Жители города жалуются из-за ситуации во Владивостоке: Внимание! Присутствует нецензурная лексика – видео 18+

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