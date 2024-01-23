Жителі Владивостока поскаржилися на вибухи, які прогриміли одразу на двох електропідстанціях. Як пишуть росЗМІ, сотні будинків знеструмлені, інформує 24 Канал.
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У Владивостоці горять електропідстанції
Як зазначили у росЗМІ, горять підстанції на Новожилова і Бухті Тихій. Відомо, що у багатьох будинках зникла електроенергія.
У Владивостоці горять електропідстанції: дивіться відео
В російських пабліках пишуть, що наразі причини пожеж невідомі.
У Владивостоці одночасно вибухнули і запалали 2 електропідстанції: дивіться відео
Як повідомили в російській енергокомпанії, близько 19:00 (11:00 за київським часом) на підстанції Заміська в районі Борисенка сталося відключення двох трансформаторів. Зафіксовано загоряння в закритому розподільному пристрої. Загоряння трансформаторів не було. На місце прибула бригада енергетиків і пожежники.
В мережі діляться відео інциденту у Владивостоці: дивіться відео
Жителі Владивостока діляться у мережі відео пожеж на електричній підстанції та її наслідків. Так, вони бідкаються, що " у нас тут трапилася біда, ллється окріп".
Мешканці міста бідкаються через ситуацію у Владивостоці: Увага! Присутня нецензурна лексика – відео 18+
"Бавовна" в російському Усть-Лузі: основні новини
- Вночі 21 січня у російському селищі Усть-Луга Ленінградської області палав нафтовий термінал "Новатек". Місцеві жителі самої Усть-Луги заявили, що чули звук безпілотників і після цього почались вибухи.
- За даними джерел 24 Каналу у спецслужбах, це була операція Служби Безпеки України. Проте офіційних заяв про це поки що не було.
- Відомо, що персонал було одразу евакуйовано. Наразі технологічний процес на заводі зупинено. Також у районі створили оперативний штаб із ліквідації наслідків.