Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що ситуація в Росії відрізняється залежно від території. У зв'язку з цим не можна виділити поняття "середньостатистичний росіянин".
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Є росіяни, які живуть у Москві, де чудово себе почувають. Є росіяни, які проживають в інших містах-мільйонниках. А є ще інші росіяни, які живуть далеко в глушині.
Не просто так в регіонах спалахують час від часу протести. Там люди чіпляються за будь-яку тему та проблематику. Але це – умовний Башкортостан. Три дні лісом, два дні полем. А в Москві влада оточує себе населенням, яке значно краще живе, ніж інші,
– сказав Пендзин.
Ситуація в регіонах погіршується
Як розповів Пендзин, ще з радянських часів такі міста як Москва та Санкт-Петербург завжди краще забезпечувалися. Тому навряд чи там хтось почне бунтувати. Адже місцева категорія росіян перебуває в привілейованому стані.
Ситуація в регіонах зовсім інша. Там є проблеми з продуктами. А про якийсь комфорт життя навіть не варто говорити. Кремль цілком допускає, що там можуть бути протести. Тому заздалегідь готується до них.
Чим далі від центру – тим ситуація гірша. Там вже є дефіцити по багатьох позиціях. Збільшуються там лише видатки на силові органи. Зокрема, на росгвардію, якій дозволили мати важке озброєння. Вже сьогодні влада готується до масових акцій непокори у містах та селах,
– зазначив Пендзин.
Ситуація в Росії: коротко
- Станом на 24 січня Росія втратила понад 378 тисяч особового складу. Крім того, українські військові знищили 6227 ворожих танків, 11579 бойових броньованих машин, 9008 артилерійських систем, 971 РСЗВ тощо.
- Один із аналітиків групи Oryx зазначив, що втрати Росії під Авдіївкою у більш ніж 10 разів більші, ніж у Сил оборони України. Там аналізують втрати серед техніки на основі візуальних підтверджень.
- 23 січня у Владивостоці сталися вибухи на двох підстанціях. Сотні будинків були знеструмлені.