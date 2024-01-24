Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що ситуація в Росії відрізняється залежно від території. У зв'язку з цим не можна виділити поняття "середньостатистичний росіянин".

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Є росіяни, які живуть у Москві, де чудово себе почувають. Є росіяни, які проживають в інших містах-мільйонниках. А є ще інші росіяни, які живуть далеко в глушині.

Не просто так в регіонах спалахують час від часу протести. Там люди чіпляються за будь-яку тему та проблематику. Але це – умовний Башкортостан. Три дні лісом, два дні полем. А в Москві влада оточує себе населенням, яке значно краще живе, ніж інші,

– сказав Пендзин.

Ситуація в регіонах погіршується

Як розповів Пендзин, ще з радянських часів такі міста як Москва та Санкт-Петербург завжди краще забезпечувалися. Тому навряд чи там хтось почне бунтувати. Адже місцева категорія росіян перебуває в привілейованому стані.

Ситуація в регіонах зовсім інша. Там є проблеми з продуктами. А про якийсь комфорт життя навіть не варто говорити. Кремль цілком допускає, що там можуть бути протести. Тому заздалегідь готується до них.

Чим далі від центру – тим ситуація гірша. Там вже є дефіцити по багатьох позиціях. Збільшуються там лише видатки на силові органи. Зокрема, на росгвардію, якій дозволили мати важке озброєння. Вже сьогодні влада готується до масових акцій непокори у містах та селах,

– зазначив Пендзин.

Ситуація в Росії: коротко