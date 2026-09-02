Второй удар за два месяца

К счастью, ни один из сотрудников смены не пострадал во время атаки на склад, сообщила пресс-служба компании в соцсетях.

Это уже второе уничтожение центрального склада компании за последние два месяца. Новый объект команда запустила после того, как предыдущий склад был разрушен российским ударом в начале июля.

После той атаки компания возобновляла работу и постепенно пополняла запасы, даже успела завезти новые товары. Однако теперь все это уничтожено.

Мы только-только начали приходить в себя после первого удара, завозить новинки и хоть немного, хотя бы на неделю, но планировать будущее, поэтому описать эмоции, которые испытываем сегодня, нет ни сил, ни возможности, ни времени,

– отметили в компании.

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Поддержка компании

Точный размер убытков после новой атаки Okwine пока не разглашает.

В то же время компания просит клиентов поддержать бизнес и продолжать покупать продукцию сети, ведь это поможет ей преодолеть последствия очередного удара.

Несмотря на уничтожение склада, Okwine намерена продолжать работу своих виномаркетов.

Напомним, предыдущая атака на помещение Okwine произошла в ночь на 2 июля. Тогда прямое попадание российской ракеты уничтожило центральный склад компании в Киеве, однако магазины сети продолжили работать в штатном режиме.

Однако эта ситуация не является единичной, ведь Россия в последние недели целенаправленно уничтожает складскую инфраструктуру по всей стране. В частности, в конце июля враг полностью уничтожил основной склад готовой продукции компании Global Spirits – производителя известных брендов водки и вина в Украине.