Другий удар за два місяці

На щастя, жоден працівник зміни не постраждав під час атаки на склад, повідомила пресслужба компанії у соцмережах.

Це вже друге знищення центрального складу компанії за останні два місяці. Новий об'єкт команда запустила після того, як попередній склад був зруйнований російським ударом на початку липня.

Після тієї атаки компанія відновлювала роботу та поступово поповнювала запаси, навіть встигла завезти нові товари. Однак тепер все це знищено.

Ми тільки ледь-ледь почали оговтуватися після першого влучання, завозити новинки та хоч трохи, хоча б на тиждень, але планувати майбутнє, тому описати емоції, які відчуваємо сьогодні, немає ні сил, ні можливості, ні часу,

– зазначили в компанії.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Підтримка компанії

Точний розмір збитків після нової атаки Okwine поки не розголошує.

Водночас компанія просить клієнтів підтримати бізнес і продовжувати купувати продукцію мережі, адже це допоможе їй пережити наслідки чергового удару.

Попри знищення складу, Okwine має намір продовжувати роботу своїх виномаркетів.

Нагадаємо, попередня атака на приміщення Okwine відбулася у ніч на 2 липня. Тоді пряме влучання російської ракети знищило центральний склад компанії у Києві, однак магазини мережі продовжили працювати у штатному режимі.

Проте ця ситуація не є поодинокою, адже Росія останніми тижнями цілеспрямовано випалює складську інфраструктуру по всій країні. Зокрема, наприкінці липня ворог повністю знищив основний склад готової продукції компанії Global Spirits – виробника відомих брендів горілки та вина в Україні.