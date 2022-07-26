50 вагонов убытков: сколько Ахметов доплачивал своим медиа
Медиабизнес Рината Ахметова, от которого он недавно избавился, был убыточен, и этого никто особо не скрывал... Но мы заинтересовались: насколько велики были эти убытки? Сколько готов был доплачивать самый богатый украинец за возможность влиять на украинцев?
Журналисты 24 канала решили визуализировать астрономические суммы ущерба ахметовским медиа, взяв для расчетов официально известные цифры за прошлый 2021 год.
К теме Ахметов объявил о выходе из медийного бизнесаОлигарх – человек, обладающий большим состоянием, владеющий компанией с монопольным положением на рынке, участвующий в политической жизни и влияющий на средства массовой информации (СМИ). Если человек имеет 3 из 4 перечисленных характеристик – он может быть официально признан олигархом! Так говорит закон, принятый в Украине в прошлом году.
Цена воздействия
Для того чтобы иметь возможность формировать мнение населения, "самый богатый украинец" удерживал безумно убыточный медийный бизнес. Консолидированный убыток "Медиа Группа Украина" в 2021 году составил 936 миллионов гривен. Это огромная сумма и для большинства украинцев представить ее размеры не так просто. Но мы попытаемся помочь вам это сделать…
Целый эшелон
Итак, если учесть, что одна гривневая монета весит 3,3 грамма (данные с сайта НБУ), то сделав простую операцию перемножения, узнаем, что убытки медиабизнеса Ахметова в прошлом году "весят" 3 090 тонн (!!!). Для того, чтобы перевезти такое количество денег, понадобилось бы примерно 52 грузовых вагона (!), засыпанные "до краев" – по 60 тонн в каждом!!! Еще раз, представьте – эшелон из 52 вагонов по 60 тонн денег "насыпью" на "убытки"! "Крутой бизнес", мог себе позволить, значит выгодно было…
Ущерб от медиабизнеса Ахметова можно было бы перевезти в 52 вагонах / Коллаж 24 канала
Целый городок в тепле
После первого шока вы могли подумать: "А почему в монетах? Столько монет никто не возил бы!.." и мы тоже так подумали, поэтому решили перевести все в бумажные гривны последнего образца утвержденного НБУ.
Но перед этим должны рассказать вам одну очень известную, даже легендарную историю о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре: под конец своей головокружительной карьеры главного торговца наркотиками в мире, Пабло скрывался с женой и маленькими детьми от полиции. В доме в горах, где они нашли убежище, было очень холодно, так что Эскобар достал из мешка несколько пачек с долларовыми купюрами и разжег ими печку. Так крепко он любил своих детей! И эта история стала подлинной легендой.
Жизнь Эскобара кажется скромной по сравнению с Ахметовым / Коллаж 24 канала
Именно поэтому мы решили сравнить, насколько сильно Ахметов любил свои медиа, так же "сжигая" часть состояния, чтобы "согреть любимых медиадетей", которые так любили расхваливать его самого и его благотворительный фонд на его же каналах.
Как мы считали:
Размеры одной гривневой банкноты последнего образца 63х118 мм (данные сайта НБУ), а при плотности бумаги ~100 г/кв м, вес такой банкноты составляет примерно 0,74 грамма. Вновь простым перемножением получаем "медиаубыток" в 692 тонны 640 килограммов "бумаги". Если учесть, что удельная теплота сгорания бумаги составляет примерно 16,6 мегаджоуля на килограмм (16,6 МДж/кг – данные с Wikipedia), то сумма в 936 миллионов гривен при сжигании могла бы выделить около 11 500 Гигаджоулов тепла!
Типичный (утепленный) жилой дом потребляет в холодное время года около 350 кубометров газа в месяц, что эквивалентно выделению 12,25 ГДж тепловой энергии. Следовательно, полученных от сожженных бумажных гривен тепла хватило бы на обогрев 938 домов в течение целого месяца (!!!) (11500/12,25=938,77)
Целый небольшой городок мог бы согреваться в холодное время года, сжигая в печах исключительно деньги, потраченные самым богатым украинцем на дотацию своих убыточных медиа только в 2021 году!!!
Что вы там рассказывали о легендарном Эскобаре?
Что известно о выходе Ахметова из медиабизнеса
- Ринат Ахметов заявил о выходе из медийного бизнеса 11 июля. По его словам, из-за войны ему не удалось продать бизнес на рыночных условиях. Поэтому его компания отказалась от лицензий в пользу государства, чтобы Ахметов не попал в реестр олигархов.
- Каналы "Медиа Группы Украина" прекратили вещание , а сайты содержат только «заглушку» из сообщения Ахметова о выходе из медийного бизнеса.
- У Ахметова уточнили, что передают государству только лицензии на вещание, а не сами медиа или их активы.
- Компания олигарха подала заявление в Национальный совет по телевидению и радиовещанию об аннулировании лицензии телеканалов. Рада приняла соответствующее решение 21 июля.
- Теперь Ринат Ахметов формально не подпадает под категорию олигархи – он не имеет и не контролирует медиа, а его бизнес-партнер Вадим Новинский отказался от депутатского мандата, так что миллиардер формально не имеет политического влияния.
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