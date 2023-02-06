Россия потеряла уже 8 миллиардов долларов нефтяных доходов, – Reuters
Источник:Reuters
В результате введения санкции по цене на нефть, а именно ограничения в 60 долларов за баррель, в январе Россия потеряла около 8 миллиардов долларов.
Об этом сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. То есть ограничение российской нефти в 60 долларов за баррель достигло своих целей.
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Благодаря такой цене стабилизировался нефтяной рынок, также уменьшились доходы России от экспорта нефти.
Сколько нефтяных доходов теряет Россия
Напомним, что 5 декабря страны G7 ввели санкции против России, которые ограничивают морскую перевозку сырой нефти, если цена за баррель составляет выше 60 долларов. Такие же санкции заработали 5 февраля в отношении российских нефтепродуктов.
Как отметил Фатих Бирол, в сене нефтяные доходы России сократились на 30%, то есть это почти 8 миллиардов долларов.Следовательно, по расчетам МЭА, в 2023 году почти половина роста мирового спроса на нефть придется на Китай. Интересно, что уже сейчас в стране растет спрос на авиационное горючее безумными темпами.
Цена на нефть 6 февраля
- Brent – 80,44 доллара;
- WTI – 73,60 доллара;
- Urals – 53,62 доллара.
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По словам экономиста Олега Гетмана, Urals не дотягивает в Brent. Разница на западном побережье составляет 40 долларов, на восточном – 25 долларов.
Последствия от санкций для России
- Россия начала печатать деньги из-за дефицита бюджета
- В стране постепенно наращивается процесс утечки капитала, оттуда убегают деньги.
- По прогнозам KSE по состоянию российской экономики, в 2023 году реальный ВВП России сократится на 6,1%, а в 2024 году экономика страны-агрессорки будет меньше на 15% по сравнению со сценарием без войны и санкций.