Соцвыплаты в Таиланде

Выплаты назначили для 14,6 миллиона жителей страны, из которых 12,4 миллиона являются владельцами государственных карточек социального обеспечения, а еще 2,15 миллиона человек это люди с ограниченными возможностями.

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С 25 сентября до конца месяца правительство начнет переводить каждому по 10 тысяч батов.

Напомним! ВВП Таиланда рос где-то на 2% в год в течение последнего десятилетия. Это меньше половины темпа подъема соседней Индонезии.

Прогнозируется, что выплаты ускорят рост ВВП Таиланда на 35 нынешних базисных пунктов.

Новый премьер-министр объявил о существенных изменениях в политике, объявив об обновленном подходе к программе цифровых кошельков, которую изначально предложил бывший премьер-министр Сетта Таксин. Инициатива, которая имела целью оказать финансовую помощь около 45 миллионам взрослых таиландцев, теперь будет направлена на поддержку беднейших слоев населения. Как следствие, помощь остальным жителям страны отложена до следующего года.

Во втором квартале 2023 года экономика страны продемонстрировала рост на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.