Соцвиплати у Таїланді

Виплати призначили для 14,6 мільйона жителів країни, з яких 12,4 мільйона є власниками державних карток соціального забезпечення, а ще 2,15 мільйона осіб це люди з обмеженими можливостями.

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Від 25 вересня до кінця місяця уряд почне переказувати кожному по 10 тисяч батів.

Нагадаємо! ВВП Таїланду зростав десь на 2% на рік протягом останнього десятиліття. Це менше ніж половина темпу підйому сусідньої Індонезії.

Прогнозується, що виплати прискорять зростання ВВП Таїланду на 35 цьогорічних базисних пунктів.

Новий прем'єр-міністр оголосив про суттєві зміни в політиці, оголосивши про оновлений підхід до програми цифрових гаманців, яку спочатку запропонував колишній прем'єр-міністр Сетта Таксин. Ініціатива, яка мала на меті надати фінансову допомогу близько 45 мільйонам дорослих таїландців, тепер буде спрямована на підтримку найбідніших верств населення. Як наслідок, допомога іншим жителям країни відкладена до наступного року.

У другому кварталі 2023 року економіка країни продемонструвала зростання на 2,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.