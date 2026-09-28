Что происходит в отношениях между США и Китаем

Цель соглашения – придать определенную стабильность отношениям между двумя государствами, о чем пишет FT.

Представитель США и Министерство торговли Китая заявили, что так называемая схема "30 на 30", которую разработает торговый совет, позволит каждой стране импортировать товары другой страны на сумму 30 миллиардов долларов по более низким таможенным ставкам.

Как прямой результат прочных отношений между президентом Трампом и президентом Си, США и Китай рекомендовали определить по 30 миллиардов долларов торговли товарами, не относящимися к чувствительным категориям, с каждой стороны, которые в будущем могли бы получить более благоприятный режим налогообложения,

– заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

Грир отметил, что США будут и впредь "стремиться к справедливой, сбалансированной и взаимной торговле с Китаем", обеспечивая выполнение договоренностей о закупках сельскохозяйственной и энергетической продукции, добиваясь сбалансированной торговли товарами, не относящимися к чувствительным категориям, а также обеспечивая доступ к китайскому рынку для американских фермеров, производителей, предприятий и работников.

Министерство торговли Китая заявило, что этот механизм поможет "поддерживать стабильность" экономических отношений и создаст "благоприятные условия" для экспорта в США некоторых китайских товаров.

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Китайский перечень американских товаров, которые получат более благоприятный режим, содержит 1 619 позиций, среди которых много сельскохозяйственных товаров – в частности, охлажденная фуа-гра, кроличья шерсть и верблюды, а также киты и дельфины для разведения. В список также вошли многочисленные продукты на основе угля и медицинские ультразвуковые приборы

Американский список китайского импорта содержит 77 позиций – от детских автокресел и электробритв до рыболовных крючков и глиняных мишеней для стрельбы.

Следует добавить, что Трамп сосредоточен на дальнейшем сокращении торгового дефицита США с Китаем. По словам Грира, дефицит США сократился примерно на 40 % с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года – до 140 миллиардов долларов.

По данным Бюро переписи населения США, торговый дефицит США с Китаем в 2024 году – непосредственно перед началом второго президентского срока Трампа – составлял 297 миллиардов долларов,

– отмечается в материале.

В то же время между двумя сверхдержавами сохраняются разногласия по другим вопросам, в частности по поводу доступа к редкоземельным металлам. Вашингтон хочет, чтобы Пекин ускорил поставки редкоземельных ресурсов в США и их союзникам, в частности Японии, что Китай ограничил экспорт.

Напомним, что лидеры стран договорились также о контроле над новейшими технологиями. Страны хотят создать специальный канал связи для предотвращения инцидентов в сфере искусственного интеллекта.

А торговое перемирие между странами продлится еще несколько месяцев. Оно будет действовать до 10 января 2027 года.