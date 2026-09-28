Що відбувається у відносинах США та Китаю

Мета домовленості – додати певної стабільності відносинам між двома державами, про що пише FT.

Представник США та Міністерство торгівлі Китаю заявили, що так звана схема "30 на 30", яку розробить торгівельна рада, дозволить кожній країні імпортувати товари іншої країни на 30 мільярдів доларів за нижчими ставками мит.

Як прямий результат міцних відносин між президентом Трампом і президентом Сі, США та Китай рекомендували визначити по 30 мільярдів доларів торгівлі товарами, що не належать до чутливих категорій, з кожного боку, які в майбутньому могли б отримати більш сприятливий режим оподаткування,

– заявив торговельний представник США Джеймісон Грір.

Грір зазначив, що США продовжать "прагнути до справедливої, збалансованої та взаємної торгівлі з Китаєм", забезпечуючи виконання домовленостей щодо закупівель сільськогосподарської та енергетичної продукції, домагаючись збалансованої торгівлі товарами, що не належать до чутливих категорій, а також забезпечуючи доступ до китайського ринку для американських фермерів, виробників, підприємств і працівників.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що цей механізм допоможе "підтримувати стабільність" економічних відносин і створить "сприятливі умови" для експорту до США деяких китайських товарів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Китайський перелік американських товарів, які отримають сприятливіший режим, містить 1 619 позицій, серед яких багато сільськогосподарських товарів – зокрема охолоджена фуа-гра, кроляча шерсть і верблюди, а також кити та дельфіни для розведення. До списку також увійшли численні продукти на основі вугілля та медичні ультразвукові прилади

Американський список китайського імпорту містить 77 позицій – від дитячих автокрісел та електробритв до рибальських гачків і глиняних мішеней для стрільби.

Слід додати, що Трамп зосереджений на подальшому скороченні торговельного дефіциту США з Китаєм. За словами Гріра, дефіцит США скоротився приблизно на 40% від моменту повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року — до 140 мільярдів доларів.

За даними Бюро перепису населення США, торговельний дефіцит США з Китаєм у 2024 році – безпосередньо перед початком другого президентського терміну Трампа – становив 297 мільярдів доларів,

– зазначили у матеріалі.

Водночас між двома наддержавами залишаються розбіжності в інших питаннях, зокрема щодо доступу до рідкісноземельних металів. Вашингтон хоче, щоб Пекін прискорив постачання рідкісноземельних ресурсів до США та їхніх союзників, зокрема Японії, щодо якої Китай обмежив експорт.

Нагадаємо, що лідери країн домовилися також про контроль над новітніми технологіями. Країни хочуть створити спеціальний канал зв'язку для запобігання інцидентам у сфері штучного інтелекту.

А торгове перемир'я між країнами триватиме ще кілька місяців. Воно буде чинним до 10 січня 2027 року.