Соглашение о недрах между Украиной и США
В первую очередь, Украина нуждается в исследованиях, пишет 24 Канал со ссылкой на кандидата экономических наук, главного консультанта в Национальном институте стратегических исследований Иван Ус.
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Он отметил, что по оценкам Ланы Зеркаль, бывшего заместителя министра иностранных дел Украины, для этого нужно 25 миллионов долларов США.
Также эксперт отметил, что важным в этом соглашении является то, что Украина получила положительные сигналы от Соединенных Штатов о помощи:
- разрешение США на продажу оружия в Украину;
- запчасти для истребителей F-16;
- передача зенитно-ракетного комплекса Patriot из Израиля для Украины.
Иван Ус добавил, что Вашингтон начинает менять свою риторику. Например, Линдси Грэм, сенатор США напоминает о законопроекте на 500% пошлины на продукцию тех стран, которые что-то покупают у России.
Важно! Для того, чтобы Соединенные Штаты получили прибыль с этой соглашения, Украина должна выиграть войну и восстановить территориальную целостность границ с 1991 года.
Что известно о месторождениях Украины?
Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук заявил, что Украина не является страной с чрезвычайными месторождениями ископаемых, а газовые и нефтяные месторождения разрабатывались еще с первой половины двадцатого века. В частности во времена СССР это были одни из первых баз, а украинский газ поставлялся в Москву, из-за чего довольно истощены.
Однако на сегодня эти месторождения не создают какого-то напряжения и особых потерь, даже если обе страны начнут вкладывать деньги,
– сказал Борис Кушнирук.
Обратите внимание! По его мнению, соглашение скорее является механизмом сотрудничества с новой администрацией США, а ее экономические последствия не будут негативными для Украины.