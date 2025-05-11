Угода про надра між Україною та США
У першу чергу, Україна потребує досліджень, пише 24 Канал з посиланням на кандидата економічних наук, головного консультанта у Національному інституті стратегічних досліджень Іван Ус.
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Він зазначив, що за оцінками Лани Зеркаль, колишньої заступниці міністра закордонних справ України, для цього потрібно 25 мільйонів доларів США.
Також експерт наголосив, що важливим у цій угоді є те, що Україна отримала позитивні сигнали від Сполучених Штатів щодо допомоги:
- дозвіл США на продаж зброї до України;
- запчастини для винищувачів F-16;
- передача зенітно-ракетного комплексу Patriot з Ізраїлю для України.
Іван Ус додав, що Вашингтон починає змінювати свою риторику. Наприклад, Ліндсі Грем, сенатор США нагадує про законопроєкт на 500% мита на продукцію тих країн, які щось купують у Росії.
Важливо! Для того, аби щоб Сполучені Штати отримали прибуток з цієї угоди, Україна повинна виграти війну та відновити територіальну цілісність кордонів з 1991 року.
Що відомо про родовища України?
Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук заявив, що Україна не є країною з надзвичайними родовищами копалин, а газові та нафтові родовища розроблялися ще з першої половини двадцятого століття. Зокрема, у часи СРСР це були одні із перших баз, а український газ постачався в Москву, через що доволі виснажені.
Однак на сьогодні ці родовища не створюють якогось напруження й особливих втрат, навіть якщо обидві країни почнуть вкладати гроші,
– сказав Борис Кушнірук.
Зверніть увагу! На його думку, угода скоріше є механізмом співпраці з новою адміністрацією США, а її економічні наслідки не будуть негативними для України.