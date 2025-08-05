Соединенные Штаты готовят жесткие санкции против Индии. Дональд Трамп хочет наказать страну за "настойчивое содействие" России в течение всех лет ее полномасштабного вторжения в Украину.

Почему США готовят санкции против Индии?

После того как попытка заключить торговое соглашение с Нью-Дели потерпела неудачу, Трамп решил ввести против Индии еще более высокие тарифы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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По словам издания, американский президент "претендует на моральное право", ведь Индия годами помогала Кремлю.

Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает большую часть приобретенной нефти на открытом рынке, получая большие прибыли... Их не волнует, сколько людей в Украине убивает российская военная машина... Из-за этого я существенно повышу тариф, который Индия платит США,

– отметил Трамп.

В июле Трамп поддержал идею о том, чтобы наказывать страны, которые продолжают покупать подсанкционную российскую нефть с помощью высоких тарифов.

Кроме того, в США широкой поддержкой пользуется законопроект, по которому президент получит право накладывать 500% тарифы на импорт из стран, торгующих с Россией.

Важно! Трамп уже объявил, что введет 100% тарифы против стран, закупающих российскую нефть. После этого государственные НПЗ Индии приостановили закупки, а вот Китай заявил, что не позволит никому вмешиваться в свою энергетическую политику.

Кто еще может попасть под санкции?

Отдельно санкции за помощь России на протяжении всей войны в Украине готовит также Евросоюз. Ограничения направят против Китая.

На такой шаг Брюссель решил пойти после публикации Reuters о китайских двигателях для дронов, которые Пекин поставляет Москве в обход санкций – под видом холодильников.

Уже 15 стран Евросоюза требуют объяснения у Пекина по этим поставкам, но там отрицают причастность к ним.

Стоит знать! В Брюсселе заявили, что после августа будут настаивать на введении санкций против Китая, поскольку экономические рычаги воздействия могут быть действенными.