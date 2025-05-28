Может ли США возобновить экономическое сотрудничество с Россией

У США и России могут быть наработки совместных будущих проектов, сообщил Владимир Зеленский на встрече с журналистами, пишет 24 Канал.

Однако, по его словам, их сотрудничество невозможно во время войны. Поэтому есть разные стороны, включая бизнес, которые заинтересованы в прекращении огня.

Конечно, мы не можем поддерживать бизнес as usual между Америкой, или Европой и Россией во время войны. В любом случае, мы не будем это воспринимать. Поэтому прекращение огня, наверное, – это решение для всех сторон относительно возможностей, – сообщил Зеленский.

Что Зеленский рассказал о санкциях против России и окончании войны

По мнению президента Украины, военные действия могут прекратиться до июня 2026 года, но Россия будет только сильнее ощущать последствия санкций.

Июнь 2026 – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое чувство от санкций у россиян будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026-го года, их экономика будет это чувствовать сильно, – рассказал украинский лидер.

По мнению Владимира Зеленского, США ждали уступок со стороны Кремля – потому и не вводили сильные пакеты санкций. Он подчеркнул, что подобные ожидания у Вашингтона от россиян уже уменьшились. Большая проблема, по мнению президента Украины, с ВПК – с компонентами, которые идут из Китая, из Тайваня, из США и некоторых немногих компаний Европы.