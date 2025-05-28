Чи може США відновити економічну співпрацю з Росією

У США та Росії можуть бути напрацювання спільних майбутніх проєктів, повідомив Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, пише 24 Канал.

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Проте, за його словами, їхня співпраця неможлива під час війни. Тому є різні сторони, включно з бізнесом, які зацікавлені у припиненні вогню.

Авжеж, ми не можемо підтримувати бізнес as usual між Америкою, або Європою і Росією під час війни. В будь-якому випадку, ми не будемо це сприймати. Тому припинення вогню, напевно, – це рішення для всіх сторін щодо можливостей, – повідомив Зеленський.

Що Зеленський розповів про санкції проти Росії та закінчення війни

На думку Президента України, воєнні дії можуть припинитися до червня 2026 року, але Росія буде лише сильніше відчувати наслідки санкцій.

Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у росіян буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026-го року, їх економіка буде це відчувати сильно,

– розповів український лідер.

На думку Володимира Зеленського, США чекали на поступки з боку Кремля – тому й не вводили сильні пакети санкцій. Він підкреслив, що такі очікування у Вашингтона від росіян вже зменшилися.

Велика проблема, на думку президента України, з ВПК – з компонентами, які йдуть з Китаю, з Тайваню, зі США і з деяких небагатьох компаній Європи.