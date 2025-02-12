Как получить статус семьи погибшего военнослужащего в 2025 году

Чтобы иметь право на предусмотренные законом льготы и выплаты, членам семей погибших военнослужащих необходимо официально получить соответствующий статус. Для этого нужно подать пакет необходимых документов.

Кто может получить статус члена семьи погибшего

Оформление статуса члена семьи погибшего военнослужащего обеспечивает юридическую защиту прав семей погибших и открывает доступ к государственной поддержке, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Кто может получить статус члена семьи погибшего военнослужащего:

Семьи лиц, которые добровольно участвовали или способствовали АТО, мероприятиям по безопасности и обороне Украины.

Семьи добровольцев, чьи формирования впоследствии вошли в состав военных или правоохранительных органов.

Семьи бойцов добровольческих формирований, не включенных в официальные структуры.

Семьи военнослужащих, резервистов, военнообязанных, добровольцев теробороны, бойцов ВСУ, Нацгвардии и других силовых структур.

Семьи работников, привлеченных к АТО, мероприятий по безопасности и борьбе с вооруженной агрессией России.

Семьи погибших или пропавших без вести лиц, а также тех, кто умер от ранений или болезней, полученных во время защиты Украины.

Кроме того, этот статус могут получить семьи лиц, погибших (или пропавших без вести) или умерших в результате:

ранений, контузий, увечья или заболеваний, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, находясь в районах и в период ее проведения;

обеспечение мероприятий по национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях;

участия в операциях, необходимых для защиты обороноспособности Украины, безопасности населения и государственных интересов в связи с военной агрессией России, находясь непосредственно в районах проведения таких мероприятий и в соответствующий период.

Кто относится к членам семьи погибшего

К членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего относятся:

Иждивенцы погибшего (пропавшего без вести), которым в связи с этим выплачивается пенсия;

Родители погибшего или умершего;

Один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, получает ли он пенсию;

Дети, которые не имеют (и не имели) собственной семьи;

Дети с инвалидностью, которые приобрели инвалидность до достижения совершеннолетия, даже если имеют собственную семью;

Дети, которые потеряли обоих родителей, если они погибли или пропали без вести.

Куда обращаться для получения статуса

Чтобы получить статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, необходимо подать заявление с соответствующими документами в:

подразделение по вопросам социальной защиты населения районной госадминистрации (в том числе районной в г. Киеве);

исполнительный орган городского или районного в городе совета.

Необходимые документы для предоставления статуса

Свидетельство о смерти (копия) или официальное сообщение о гибели; Копия договора о волонтерской деятельности (если касается); Свидетельство командира воинской части или руководителя добровольческого формирования (с печатью); Справка или выписка из приказа руководителя Антитеррористического центра при СБУ или Генерального штаба ВСУ; Заключение судебно-медицинской экспертизы; Решение суда об установлении факта добровольного участия в АТО или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности; Документы об участии в АТО (выписки из приказов, распоряжений, служебных расследований); Ходатайство руководителя добровольческого формирования о предоставлении статуса; Постановление военно-врачебной комиссии соответствующего военного формирования; Копия контракта добровольца территориальной обороны; Справка от командира от командира воинской части Сил территориальной обороны ВСУ или добровольческого формирования территориальной общины; Справка Министерства по делам ветеранов Украины (Минветеранов).

Обратите внимание! В случае необходимости орган социальной защиты может запросить дополнительные документы для подтверждения обстоятельств гибели или смерти.