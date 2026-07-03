Какими будут ставки по депозитам на следующей неделе

Банкир Дмитрий Замотаев рассказал 24 Каналу, что в период с 6 по 12 июля депозитный рынок будет работать в режиме спокойной стабильности. У банков не будет веских причин для существенного пересмотра ставок, а вкладчики и в дальнейшем будут выбирать депозитные программы в соответствии со своими финансовыми потребностями.

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По прогнозу эксперта, средние ставки по гривневым депозитам останутся в пределах 13–14,5% годовых. В то же время отдельные банки могут предлагать до 17,5% годовых, пытаясь привлечь новых клиентов.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА После довольно насыщенного июня финансовый сектор вступает в июль без признаков ценовой или курсовой паники, а значит, гривневые депозиты и в дальнейшем будут оставаться одним из наиболее понятных инструментов для сохранения и приумножения средств.

По его словам, отдельные финансовые учреждения могут стимулировать спрос дополнительными надбавками к базовым ставкам в пределах 0,5–1 процентного пункта. Это дает вкладчикам возможность внимательно сравнить предложения и выбрать наиболее выгодный вариант.

Почему гривневые депозиты остаются выгодными

Эксперт отмечает, что дополнительным преимуществом гривневых сбережений является относительно стабильная ситуация на валютном рынке и умеренные инфляционные ожидания. Именно эти факторы сегодня больше всего влияют на решения граждан относительно размещения средств.

Согласно базовому прогнозу, до конца 2026 года курс доллара не должен превысить 46,5 гривны. В таких условиях гривневые депозиты остаются экономически целесообразными: шестимесячные вклады сохраняют конкурентоспособную доходность, пока курс не приблизится к 47 гривен за доллар, а годовые – к 49–50 гривен за доллар.

Дмитрий Замотаев также обратил внимание, что отсутствие резких курсовых колебаний и ажиотажа на валютном рынке положительно влияет на настроения населения. Когда граждане не спешат массово покупать иностранную валюту, доверие к гривневым финансовым инструментам растет.

Интересно! По мнению эксперта, нынешняя ситуация остается благоприятной для открытия гривневых депозитов. Сочетание высоких процентных ставок, прогнозируемой динамики валютного рынка и умеренной инфляции позволяет вкладчикам не только сохранять покупательную способность своих средств, но и получать реальный доход без чрезмерных рисков.