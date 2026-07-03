Якими будуть ставки за депозитами найближчого тижня

Банкір Дмитро Замотаєв розповів 24 Каналу, що у період з 6 до 12 липня депозитний ринок працюватиме у режимі спокійної стабільності. Банки не матимуть вагомих причин для суттєвого перегляду ставок, а вкладники й надалі обиратимуть депозитні програми відповідно до власних фінансових потреб.

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За прогнозом експерта, середні ставки за гривневими депозитами залишаться у межах 13 – 14,5% річних. Водночас окремі банки можуть пропонувати до 17,5% річних, намагаючись залучити нових клієнтів.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Після досить насиченого червня фінансовий сектор входить у липень без ознак цінової чи курсової паніки, а отже гривневі депозити й надалі зберігатимуть статус одного з найбільш зрозумілих інструментів для збереження та примноження коштів.

За його словами, окремі фінустанови можуть стимулювати попит додатковими надбавками до базових ставок у межах 0,5 – 1 відсоткового пункту. Це дає вкладникам можливість уважно порівняти пропозиції та обрати найвигідніший варіант.

Чому гривневі депозити залишаються вигідними

Експерт наголошує, що додатковою перевагою гривневих заощаджень є відносно стабільна ситуація на валютному ринку та помірні інфляційні очікування. Саме ці фактори сьогодні найбільше впливають на рішення громадян щодо розміщення коштів.

За базовим прогнозом, до кінця 2026 року курс долара не має перевищити 46,5 гривні. За таких умов гривневі депозити залишаються економічно доцільними: шестимісячні вклади зберігають конкурентну дохідність, доки курс не наблизиться до 47 гривень за долар, а річні – до 49 – 50 гривень за долар.

Дмитро Замотаєв також звернув увагу, що відсутність різких курсових коливань та ажіотажу на валютному ринку позитивно впливає на настрої населення. Коли громадяни не поспішають масово купувати іноземну валюту, довіра до гривневих фінансових інструментів зростає.

Цікаво! На думку експерта, нинішня ситуація залишається сприятливою для відкриття гривневих депозитів. Поєднання високих процентних ставок, прогнозованої динаміки валютного ринку та помірної інфляції дозволяє вкладникам не лише зберігати купівельну спроможність своїх коштів, а й отримувати реальний дохід без надмірних ризиків.