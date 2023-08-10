Что будет с гривневыми депозитами

На следующей неделе будет продолжаться тенденция к снижению процентов по вкладам, ведь уже около 20% пересмотрели свои условия рассказал Дмитрий Замотаев для 24 Канала. Сегодня максимальные ставки уже снизились до 18,5 – 19%, а средние продолжат снижение до уровня 11-12% на депозиты от 3 месяцев и до 15-16% на вклады от 6 месяцев до 1 года.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса

ГЛОБУС БАНКА Дальнейшая ситуация в сегменте гривневых депозитов будет зависеть, главным образом, от размера учетной ставки, ведь мы не исключаем, что до конца года она может снизиться еще, как минимум, на 2 процентных показателя – до 20%. То есть ставки по гривневым вкладам могут сократиться еще на 2 – 3%.

Он добавил, что на фоне откорректированного инфляционного прогноза, согласно которому в этом году инфляция не превысит 10,6%, чистая прибыль для граждан будет на достаточно приличном уровне. В зависимости от срока вклада и с учетом инфляции он может составить 3 – 5% годовых.

Как изменятся валютные депозиты

На валютном рынке будет продолжаться обратная тенденция. Количество банков, предлагающих выгодные предложения по долларовым и евро вкладам, увеличивается.

Обратите внимание! Максимальные ставки по вкладам в долларах уже составляют 3%, а в евро – 2,3%.

Во-вторых, продолжается рост средних ставок: на долларовые депозиты на срок до 1 года средние ставки составляют до 2,3% годовых, а на вклады в евро – до 2%. В-третьих, доля валютных депозитов уже превышает 15% от общего объема вкладов,

– добавил Замотаев.

Он подытожил, что на следующей неделе ситуация будет значительно колебаться: гривневые депозиты будут менее выгодными, а валютные наоборот.