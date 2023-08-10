Що буде з гривневими депозитами
Наступного тижня триватиме тенденція до зниження відсотків за вкладами, адже вже близько 20% переглянули свої умови розповів Дмитро Замотаєв для 24 Каналу. Сьогодні максимальні ставки вже знизилися до 18,5 – 19%, а середні продовжать зниження до рівня 11 – 12% на депозити від 3 місяців та до 15 – 16% на вклади від 6 місяців до 1 року.
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Подальша ситуація в сегменті гривневих депозитів залежатиме, головним чином від розміру облікової ставки, адже ми не виключаємо, що до кінця року вона може знизитися ще, як мінімум, на 2 відсоткових показника – до 20%. Тобто ставки за гривневими вкладами можуть скоротитися ще на 2 – 3%.
Він додав, що на фоні відкоригованого інфляційного прогнозу, згідно з яким інфляція цьогоріч не перевищить 10,6%, чистий прибуток для громадян буде на досить пристойному рівні. Залежно від терміну вкладу та з урахуванням інфляції він може скласти 3 – 5% річних.
Як зміняться валютні депозити
Натомість на валютному ринку триватиме зворотна тенденція. Кількість банків, які пропонують вигідні пропозиції за доларовими та євро вкладами, більшає.
По-друге, триває зростання середніх ставок: на доларові депозити терміном до 1 року середні ставки складають до 2,3% річних, а на вклади у євро – до 2%. По-третє, частка валютних депозитів уже перевищує 15% від загального обсягу вкладів,
– додав Замотаєв.
Він підсумував, що наступного тижня ситуація буде значно коливатися: гривневі депозити ставатимуть менш вигідними, а валютні навпаки.