Что сейчас с депозитами
По валютным депозитам ставки поднялись до 1,1%. Гривневые ставки немного превышают ожидаемую инфляцию, которая по прогнозам составит около 8-9% до конца года.
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Валютные депозиты остаются на низком уровне. Рост курса доллара на 8% с начала года почти нивелировал разницу между процентными ставками на депозиты в гривне и валюте.
За месяц депозитный портфель банков для населения сократился на 0,3%, до 1,139 триллиона гривен.
Ставка рефинансирования НБУ осталась на уровне 13,0% в июле 2024 года. От этого зависит ставка по депозитным сертификатам, которые банки используют для размещения привлеченных средств.