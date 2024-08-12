Что сейчас с депозитами

По валютным депозитам ставки поднялись до 1,1%. Гривневые ставки немного превышают ожидаемую инфляцию, которая по прогнозам составит около 8-9% до конца года.

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Валютные депозиты остаются на низком уровне. Рост курса доллара на 8% с начала года почти нивелировал разницу между процентными ставками на депозиты в гривне и валюте.

За месяц депозитный портфель банков для населения сократился на 0,3%, до 1,139 триллиона гривен.

Ставка рефинансирования НБУ осталась на уровне 13,0% в июле 2024 года. От этого зависит ставка по депозитным сертификатам, которые банки используют для размещения привлеченных средств.

Заметьте! С апреля НБУ держит ставку по трехмесячным депозитным сертификатам на уровне 16,5%, хотя банковские ставки продолжали снижаться. По состоянию на 1 июня 2024 года в Украине работало 63 банка, из которых ПриватБанк и Ощадбанк имели больше всего вкладов населения, причем более трети из них были в долларах и евро.