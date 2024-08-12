Що нині з депозитами
За валютними депозитами ставки піднялися до 1,1%. Гривневі ставки трохи перевищують очікувану інфляцію, яка за прогнозами складе близько 8-9% до кінця року.
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Валютні депозити залишаються на низькому рівні. Зростання курсу долара на 8% з початку року майже знівелювало різницю між відсотковими ставками на депозити у гривні та валюті.
За місяць депозитний портфель банків для населення скоротився на 0,3%, до 1,139 трильйона гривень.
Ставка рефінансування НБУ залишилася на рівні 13,0% у липні 2024 року. Від цього залежить ставка за депозитними сертифікатами, які банки використовують для розміщення залучених коштів.