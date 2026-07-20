Почему гречка так сильно подорожала

Гречка остается одним из основных продуктов в рационе украинцев, однако, согласно данным "Минфина", за последние 12 месяцев ее стоимость заметно выросла. Если в конце 2025 года средняя цена килограмма крупы составляла около 45 гривен, то уже весной 2026 года она превысила 70 гривен. Таким образом, годовое подорожание составило более 60%.

На цены повлияли несколько факторов. В частности, сокращение запасов прошлогоднего урожая, активный спрос, а также рост затрат на производство, логистику и переработку. В то же время аграрии уже увеличили площади под гречихой, поэтому после поступления нового урожая ситуация на рынке может постепенно стабилизироваться.

Каковы цены на гречку в супермаркетах Украины

По состоянию на середину июля 2026 года самую доступную гречку среди больших торговых сетей можно найти в Novus, где килограмм стоит 65,99 гривны. Почти такая же цена в Metro – 67,31 гривны, тогда как в Auchan за килограмм просят 69,90 гривны.

Самой дорогой крупа остается в Megamarket, где ее стоимость достигает 96,50 гривны за килограмм. В целом средняя цена гречки в больших торговых сетях Украины сейчас составляет около 75 гривен за килограмм, хотя акционные предложения могут быть дешевле.

Эксперты отмечают, что до поступления нового урожая существенного удешевления ожидать не стоит. В то же время увеличение посевных площадей под гречихой в 2026 году может способствовать стабилизации цен уже во второй половине года.

В то же время на украинском рынке продолжает дешеветь молодой картофель нового урожая. Причиной стало активное уборка урожая и увеличение предложения продукции от отечественных фермеров, что постепенно снижает цены в магазинах.