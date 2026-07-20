Чому гречка так сильно подорожчала

Гречка залишається одним із базових продуктів у раціоні українців, однак, згідно з даними "Мінфіну", за останні 12 місяців її вартість помітно зросла. Якщо наприкінці 2025 року середня ціна кілограма крупи становила близько 45 гривень, то вже навесні 2026 року вона перевищила 70 гривень. Таким чином, річне подорожчання склало понад 60%.

На ціни вплинули кілька факторів. Зокрема, скорочення запасів тогорічного врожаю, активний попит, а також зростання витрат на виробництво, логістику та перероблення. Водночас аграрії вже збільшили площі під гречкою, тому після надходження нового врожаю ситуація на ринку може поступово стабілізуватися.

Які ціни на гречку у супермаркетах України

Станом на середину липня 2026 року найдоступнішу гречку серед великих торгівельних мереж можна знайти у Novus, де кілограм коштує 65,99 гривні. Майже така сама ціна у Metro – 67,31 гривні, тоді як в Auchan за кілограм просять 69,90 гривні.

Найдорожчою крупа залишається у Megamarket, де її вартість досягає 96,50 гривні за кілограм. Загалом середня ціна гречки у великих торгівельних мережах України нині становить близько 75 гривень за кілограм, хоча акційні пропозиції можуть бути дешевшими.

Експерти зазначають, що до надходження нового врожаю суттєвого здешевлення очікувати не варто. Водночас збільшення посівних площ під гречкою у 2026 році може сприяти стабілізації цін уже в другій половині року.

Водночас на українському ринку продовжує дешевшати молода картопля нового врожаю. Причиною стало активне збирання врожаю та збільшення пропозиції продукції від вітчизняних фермерів, що поступово знижує ціни в магазинах.