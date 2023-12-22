Неплохо, но есть нюансы: каким был 2023 год для гривны

Почти два года Украина живет в состоянии полномасштабной войны. Страна понесла огромные экономические убытки, но несмотря на это сумела адаптироваться. Приспособился к этому и официальный курс, на который ждали немалые изменения в 2023 году. Что происходило с гривной в этом году – узнавали журналисты 24 Канала.

Октябрь стал месяцем перемен

Во время разговора с 24 Каналом экономист Даниил Монин заметил, что этот год для гривны прошел неплохо.

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Даниил Монин Экономист С учетом того, что курс почти весь год 2023 был фиксированным – то, конечно, этот год для гривны прошел неплохо. В то же время у украинской экономики есть самые критические дисбалансы.

С отметки в 36,56 гривны, зафиксированной летом 2022 года, в ноябре 2023 года она достигла 36,17 гривны, а уже 21 декабря – 37,55 гривны.

На сегодняшний день торговый дефицит достигнет 21% ВВП, или 37 миллиардов долларов. И этот дефицит, по словам эксперта, покрывался с избыточной финансовой помощью извне.

, что с 3 октября Национальный банк перешел от фиксированного курса к режиму управляемой гибкости. Поэтому теперь официальный курс зависит от операций на межбанковском валютном рынке с участием регулятора. Важно добавить, что новый режим по курсу будет способствовать приближению наличного курса к официальному.

Монин добавляет, что поначалу это вызвало удивление, ведь курс гривны укреплялся. Впрочем, впоследствии, когда регулятор начал планово девальвировать гривну, стало ясно, что такие действия правильные в текущей ситуации.

Как изменялась стоимость

С 3 октября официальный курс гривны по отношению к доллару в течение нескольких дней обесценивался. Впрочем, после этого курс доллара начал лезть вниз, и уже 17 октября составил 36,32 гривны. Такие "американские горки" продлились до 24 ноября, когда стоимость составляла почти ровно 36 гривен.

Еще раньше в комментарии 24 Каналубанкир Анна Золотько заметила , что курс гривны прошел очень успешно 2022 год, и это несмотря на падение экономики и инфляции. Впрочем, это стало возможным благодаря международной поддержке.

С тех пор и по сей день официальный курс доллара составляет 37,55 гривны. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году стоимость выросла на почти 1 гривну, по состоянию на 21 декабря.

Подытоживая, как рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, ситуация после внедрения управляемой гибкости в ноябре улучшилась.

Юрий Гелетий Заместитель председателя Национального Банка Украины Объем сделок между банками без участия НБУ увеличился почти втрое по сравнению с сентябрем – до 88 миллионов долларов в день. Среднедневная чистая продажа валюты НБУ уменьшилась до 111 миллионов долларов по сравнению со 128 миллионами долларов в сентябре.

По его словам, официальный курс колеблется в обе стороны, таким образом реагируя на изменения на валютном рынке.

Наличный курс длиной в год

В течение 2023 года доллар существенно изменился весной, когда стоимость покупки и продажи опустилась. Следовательно, покупка кое-где дешевела до 36,95 в начале апреля.

Еще ниже курс опускался в августе – до 36,75 грн, но после этого сразу вырос. Таким образом, в конце месяца уже достигал почти 38 гривен за доллар.

В декабре покупка обменниками доллара снова опустилась до 37,03 гривны, тем самым опустившись ниже официального курса.

По состоянию на 21 декабря официальный курс по данным НБУ , составляет

Что будет с курсом в 2024 году

Как рассказал 24 Канала экономист Даниил Монин, курс в новом году будет зависеть от наличия или отсутствия в нужном объеме внешнего финансирования. Следовательно, у него два прогноза:

Если финансирования будет достаточно, курс будет на уровне 40,7 гривны. То есть такой показатель, заложенный в бюджете на 2024 год.

Если же внешние игроки не дадут достаточно денег, то курс может составить вполне реально 45 – 50 гривен. Украине придется закрыть часть дефицита за счет собственных ресурсов.

Даниил Монин Экономист Впрочем, при отрицательном торговом балансе в 37 миллиардов долларов, и примерно таком и в 2024 году, – это вопрос времени, когда произойдет глубокая девальвация. Считаю, что правильно ее начинать проводить уже в 2024 году, чтобы объявить пик будущих периодов.

В то же время, эксперт Борис Кушнирук считает, что решать, каким будет курс, будет Нацбанк. Впрочем, он критикует такие действия.

Борис Кушнирук Экономист Соответственно, каким будет курс решает только один институт – Нацбанк. И здесь мы переходим к ситуации, когда действия Нацбанка совершенно непрогнозируемы.

В то же время он считает, что рост курса в 2024 году произойдет из-за того, что с большой вероятностью поступления помощи Украине будет значительно меньше, чем в 2023 году.