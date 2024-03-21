Где приобрести стаж

Докупить необходимое количество страхового стажа можно на сайте Пенсионного фонда. Теперь там есть простой и доступный инструмент, который позволит приобрести страховой стаж в несколько кликов.

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Можно внести необходимую сумму за определенный период времени разовым платежом, а можно распределить платежи, подписав договор на срок от одного года и внося взносы частями.

Что такое страховой стаж



Страховой стаж исчисляется как время, в течение которого вы или ваш работодатель регулярно вносили страховые платежи. Минимальная сумма такого взноса составляет 22% от размера минимальной зарплаты.

Как это работает

Процедура регистрации включает:

заключение соглашения с Пенсионным фондом с помощью электронной подписи через сервисы, такие как Дія.Підпис или GOV.ID.

Пользователи имеют возможность самостоятельно выбрать сумму и частоту своих взносов в Пенсионный фонд.

Пример! Платя 2000 гривен в месяц по условиям договора, вы фактически увеличиваете сумму заработной платы, что учитывается для расчета пенсии, более чем на 9000 гривен. Это означает, что каждые внесенные 100 гривен повышают зарплату для расчета пенсии почти на 455 гривен.

Кому доступна эта опция