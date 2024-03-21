Где приобрести стаж
Докупить необходимое количество страхового стажа можно на сайте Пенсионного фонда. Теперь там есть простой и доступный инструмент, который позволит приобрести страховой стаж в несколько кликов.
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Можно внести необходимую сумму за определенный период времени разовым платежом, а можно распределить платежи, подписав договор на срок от одного года и внося взносы частями.
Что такое страховой стаж
Страховой стаж исчисляется как время, в течение которого вы или ваш работодатель регулярно вносили страховые платежи. Минимальная сумма такого взноса составляет 22% от размера минимальной зарплаты.
Как это работает
Процедура регистрации включает:
- заключение соглашения с Пенсионным фондом с помощью электронной подписи через сервисы, такие как Дія.Підпис или GOV.ID.
- Пользователи имеют возможность самостоятельно выбрать сумму и частоту своих взносов в Пенсионный фонд.
Кому доступна эта опция
- Украинцам, которые работают за границей и хотят получать пенсию в Украине.
- Людям предпенсионного возраста, которым не хватает необходимого стажа для оформления пенсии.
- Рабочим с небольшими официальными доходами, которые стремятся увеличить размер своей будущей пенсии с помощью добровольных взносов.