Де придбати стаж

Докупити необхідну кількість страхового стажу можна на сайті Пенсійного фонду. Тепер там є простий і доступний інструмент, який дозволить придбати страховий стаж у кілька кліків.

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Можна внести необхідну суму за визначений період часу разовим платежем, а можна розподілити платежі, підписавши договір на термін від одного року і вносячи внески частинами.

Що таке страховий стаж



Страховий стаж обчислюється як час, протягом якого ви або ваш роботодавець регулярно вносили страхові платежі. Мінімальна сума такого внеску складає 22% від розміру мінімальної зарплати.

Як це працює

Процедура реєстрації включає:

  • укладення угоди з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису через сервіси, такі як Дія.Підпис або GOV.ID.
  • Користувачі мають можливість самостійно вибрати суму та частоту своїх внесків до Пенсійного фонду.

Кому доступна ця опція

  • Українцям, які працюють за кордоном та хочуть отримувати пенсію в Україні.
  • Людям передпенсійного віку, яким не вистачає необхідного стажу для оформлення пенсії.
  • Робітникам із невеликими офіційними доходами, які прагнуть збільшити розмір своєї майбутньої пенсії за допомогою добровільних внесків.