Де придбати стаж

Докупити необхідну кількість страхового стажу можна на сайті Пенсійного фонду. Тепер там є простий і доступний інструмент, який дозволить придбати страховий стаж у кілька кліків.

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Можна внести необхідну суму за визначений період часу разовим платежем, а можна розподілити платежі, підписавши договір на термін від одного року і вносячи внески частинами.

Що таке страховий стаж



Страховий стаж обчислюється як час, протягом якого ви або ваш роботодавець регулярно вносили страхові платежі. Мінімальна сума такого внеску складає 22% від розміру мінімальної зарплати.

Як це працює

Процедура реєстрації включає:

укладення угоди з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису через сервіси, такі як Дія.Підпис або GOV.ID.

Користувачі мають можливість самостійно вибрати суму та частоту своїх внесків до Пенсійного фонду.

Приклад! Сплачуючи 2000 гривень за місяць за умовами договору, ви фактично збільшуєте суму заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії, більш ніж на 9000 гривень. Це означає, що кожні внесені 100 гривень підвищують зарплату для розрахунку пенсії майже на 455 гривень.

Кому доступна ця опція