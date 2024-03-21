Де придбати стаж
Докупити необхідну кількість страхового стажу можна на сайті Пенсійного фонду. Тепер там є простий і доступний інструмент, який дозволить придбати страховий стаж у кілька кліків.
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Можна внести необхідну суму за визначений період часу разовим платежем, а можна розподілити платежі, підписавши договір на термін від одного року і вносячи внески частинами.
Що таке страховий стаж
Страховий стаж обчислюється як час, протягом якого ви або ваш роботодавець регулярно вносили страхові платежі. Мінімальна сума такого внеску складає 22% від розміру мінімальної зарплати.
Як це працює
Процедура реєстрації включає:
- укладення угоди з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису через сервіси, такі як Дія.Підпис або GOV.ID.
- Користувачі мають можливість самостійно вибрати суму та частоту своїх внесків до Пенсійного фонду.
Кому доступна ця опція
- Українцям, які працюють за кордоном та хочуть отримувати пенсію в Україні.
- Людям передпенсійного віку, яким не вистачає необхідного стажу для оформлення пенсії.
- Робітникам із невеликими офіційними доходами, які прагнуть збільшити розмір своєї майбутньої пенсії за допомогою добровільних внесків.