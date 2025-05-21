С учетом налогов: какую минимальную зарплату украинцы получат "на руки"

По состоянию на 2025 год минимальная зарплата составляет 8 000 гривен. Однако это сумма без учета налогов.

Минимальная зарплата с учетом налогов

В частности почасовая оплата составляет 48 гривен на часовую, пишет 24 Канал со ссылкой на Госстат.

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С суммы 8 000 гривен уплачиваются налоги на доходы физических лиц и военный сбор. В процентах это выглядит следующим образом:

18% на НДФЛ;

5% на военный сбор.

То есть 8 000 гривен следует уплатить:

военный сбор – 400 гривен;

НДФЛ – 1 440 гривен.

Таким образом отчисления из заработной платы наемного работника в 2025 году составляют 23%,

– говорится на сайте Госстата.

Общая сумма удержаний из минимальной зарплаты составляет 1 840 гривен.

Важно! То есть работник, который работает за минимальную заработную плату, "на руки" получит 6 160 гривен.