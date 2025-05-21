С учетом налогов: какую минимальную зарплату украинцы получат "на руки"
- Минимальная зарплата в Украине в 2025 году составляет 8 000 гривен, но после удержания налогов работник получает 6 160 гривен "на руки".
- Зарплата облагается налогом на доходы физических лиц (18%) и военным сбором (5%), общая сумма удержаний составляет 1 840 гривен.
По состоянию на 2025 год минимальная зарплата составляет 8 000 гривен. Однако это сумма без учета налогов.
Минимальная зарплата с учетом налогов
В частности почасовая оплата составляет 48 гривен на часовую, пишет 24 Канал со ссылкой на Госстат.
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С суммы 8 000 гривен уплачиваются налоги на доходы физических лиц и военный сбор. В процентах это выглядит следующим образом:
- 18% на НДФЛ;
- 5% на военный сбор.
То есть 8 000 гривен следует уплатить:
- военный сбор – 400 гривен;
- НДФЛ – 1 440 гривен.
Таким образом отчисления из заработной платы наемного работника в 2025 году составляют 23%,
– говорится на сайте Госстата.
Общая сумма удержаний из минимальной зарплаты составляет 1 840 гривен.
Важно! То есть работник, который работает за минимальную заработную плату, "на руки" получит 6 160 гривен.